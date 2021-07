Aguilera asegura que la Policía recibió 40% de municiones argentinas y el 60% fue a otra fuerza

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El comandante de la Policía boliviana, coronel Jhonny Aguilera, conversó con Asuntos Centrales sobre la munición argentina y aseguró que el 40% del total está en depósitos policiales y el resto fue a parar a otra fuerza. Asimismo, indicó que mayores detalles serán difundidos por el ministro de Gobierno y que los pertrechos serán mostrados a la sociedad.

«Estos materiales existen y serán exhibidos por el ministro de Gobierno», afirmó.

Consultado sobre su cambio de versión respecto a la información, cuando el lunes dijo que no tenía constancia de las municiones y luego lo que se conoce, respondió: «La verdad es que esto es lo que precisamente será sancionado, la omisión de un informe correcto, que debía ser puesto en conocimiento del comandante. Pero, independientemente es que, como le decía, toda actividad en la Policía debe ser documentada. Y en el momento de revisar en nuestro sistema informatizados, la donación, compra de gas, etc. no existía. Nunca se cumplió el procedimiento interno para la introducción de estos insumos a la Policía…”.

Sobre la cantidad de las municiones, Aguilera explicó que una vez realizada las indagaciones se logró establecer, pese a la omisión de los informes, que estos pertrechos están ahí y han sido recogidos por funcionarios de la Policía boliviana. “Es importante también señalar, aparentemente, según los informes, que otra cantidad, cercana al 60% de esta dotación habría sido entregada a otra fuerza”, puntualizó.

En detalle, indicó que «en los depósitos de la Policía existen 29.600 proyectiles calibre 12 mayor, gases pimienta, gases lacrimógenos y otros”.