Ahora, García dice que Evo decidió renunciar cuando militares sacaron aviones de guerra contra civiles

El 10 de noviembre de 2019, ni Morales ni García Linera aludieron o mencionaron a las Fuerzas Armadas como las causantes de sus renuncias y tampoco de protagonizar un “golpe”.

Fuente: ANF

Cuando Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron a la presidencia y vicepresidencia del Estado, el domingo 10 de noviembre de 2019, no acusaron a las Fuerzas Armadas de protagonizar un “golpe militar”; sin embargo, en sus últimas declaraciones el segundo hombre del Estado dijo que Evo renunció cuando los militares sacaron aviones para disparar contra civiles.

Ese domingo, a las 16:50 aparecieron Morales y García Linera anunciando su renuncia al cargo, lo hizo primero el presidente que estuvo al frente del Estado durante 13 años y nueve meses; luego lo hizo su acompañante en la vicepresidencia por el mismo tiempo.

Ambos se dirigieron al país por 30 minutos, se refirieron a las causas de su alejamiento del Gobierno, hicieron un repaso de sus políticas sociales y económicas; sostuvieron que les robaron las elecciones porque ganaron en primera vuelta el 20 de octubre de 2019.

Hicieron fuerte énfasis que la decisión que tomaron fue para evitar mayor violencia, para que el líder opositor Carlos Mesa y el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho instruyan frenar la arremetida contra los dirigentes y autoridades del Movimiento al Socialismo y de los movimientos sociales.

Morales habló en esa oportunidad de un “golpe cívico político policial” que atentó contra la democracia y la paz social con violencia, hostigamiento y amedrentamiento. “Estoy renunciando para que mis hermanos dirigentes y autoridades del MAS no sigan hostigados y amenazados”, dijo.

“Espero que Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedir a los comités cívicos no maltraten a los hermanos no perjudiquen a los humildes (…) no usen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo”, insistió.

En tanto, que García Linera tras recapitular las políticas gubernamentales, aseguro que en las elecciones ganaron con el 47%, pero que “fuerzas extrañas y oscuras” desde ese mismo día conspiraron a través de la quema de instituciones, tribunales electorales departamentales, así como generar violencia contra con bandas paramilitares. “Fue la primera etapa del golpe para desconocer el gobierno legalmente constituido”, señaló.

Asimismo, que la última etapa fue con la ruptura del orden constitucional cuando la policía dejó de proteger a la ciudadanía y a las instituciones, desconoció su mando policial y se convirtió en un grupo de choque de fuerzas políticas antidemocráticas y antibolivianas.

Sin embargo, este martes, tras conocerse las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Jorge Terceros, el exvicepresidente apareció en una entrevista en la red UNO en la que dijo que Morales renunció “cuando los militares sacan aviones de guerra para disparar contra los bloqueos”.

“Había dos opciones: defender nuestra victoria constitucional y enfrentarse a los militares y eso iba a significar muchas muertes de civiles”, dijo García Linera.

Cuando el periodista le consultó ¿por qué los militares?, a lo que respondió: “Porque había que defenderse de los militares, ya estaban actuando por cuenta propia, estaban usando aviones y helicópteros contra los civiles, resistir el golpe militar era enfrentarse. La gente iba a enfrentarse con manos desnudas frente a fusiles, ametralladoras, tanques, aviones de guerra”, sostuvo.

El periodista insistió si fue un golpe militar, entonces el exvicepresidente dijo: “Claro. Hubo golpe civil, un golpe militar y un golpe policial. Las tres cosas se juntaron. Entonces, el momento en que Evo dice: ‘yo no quiero que muera ningún boliviano, no quiero que se quemen casas, no quiero que haya muertos. Voy a renunciar’”.

Recordó que las decisiones se asumieron al mediodía del 10 de noviembre y que en ese momento estaban el que era ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y presume que también estaba el ministro de Justicia, Héctor Arce.

Aunque el excomandante de la FAB en sus declaraciones reveló que el excomandante de las FFAA, Williams Kalimán, sostuvo reuniones hasta el 10 de noviembre con las altas autoridades del Estado. Incluso señaló que éste les informó de la decisión de que Morales renunciaría.

Terceros también dijo que cuando el avión mexicano partió de suelo boliviano y había tomado distancia, se comunicó con el exministro Zavaleta a quien le informó que había cumplido la misión y que Morales estaba sano y salvo, entonces la autoridad le agradeció y luego renunció al cargo de Defensa.