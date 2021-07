Al estadio Patria solo podrán ingresar personas que estén vacunadas contra el Covid-19

Fuente: eldia.com.bo

Dirigentes del club Independiente, de Sucre comunicaron que para el partido del día domingo contra Always Ready a jugarse en el estadio Patria, solo ingresarán las personas que porten su certificado de vacunación (Covid-19), además advirtieron que quienes compren su boleto y no cuenten con este requisito no tendrán la devolución de lo invertido.

El compromiso contra el vigente campeón boliviano está programado para las 17:30 y corresponde a la novena fecha del torneo único de la División Profesional en el que el elenco capitalino es quinto en la tabla de posiciones con 14 puntos, el líder es The Strongest con 19 unidades y un partido menos.

«Los que compren su boleto y no estén con sus certificados de vacunas no ingresarán al estadio, además no aceptaremos devoluciones», declaró el dirigente Alberto Rojas, tras la respuesta del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED) que dio paso para que el Patria pueda reabrir sus puertas para el ingreso de público, para los partidos que regenta la Federación Boliviana de Fútbol.

En el ámbito nacional, las autoridades locales dieron la autorización para que los partidos se jueguen con público, pero en cada ciudad hay exigencias que cumplir para el ingreso, como llevar de manera obligatoria y correcta el barbijo y portar su alcohol en gel, además de guardar distancia en las graderías, el propósito es evitar más contagios por coronavirus.

«Por el momento no definimos la cantidad de entradas que pondremos a la venta», expresó el dirigente además de aclarar que el COED dio el aval para que se habilite el 50 por ciento del aforo del escenario deportivo. «Que es un porcentaje prudente», añadió Rojas además adelantó que el costo de las localidades es el siguiente, curvas 20 bolivianos, 30 general, 40 preferencia y 50 butacas.

/El Día/APG