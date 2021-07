Alcalde Arias: Con el estadio «tendríamos una obra para enaltecer a Bolívar y a Tembladerani»

Fuente: paginasiete.bo

¡Alcaldeee! Le gritan. Él saluda y escucha. Pero como en su agenda tiene una lista larga de entrevistas, debe apurar su paso. “Mi mayor deporte es caminar”, cuenta después. Con ese espíritu, el alcalde de La Paz, Iván Arias, adelanta sus proyectos para el deporte paceño. Está dispuesto a escuchar a los dirigentes de Bolívar, de The Strongest y de las ligas zonales.

“Tendríamos que tener una obra que puede enriquecer, que puede enaltecer y que puede dinamizar y poner en movimiento a una zona que hoy se ha convertido en una zona peligrosa”, formula al referirse a la construcción del estadio de la Academia en Tembladerani.

En la conmemoración del 212 aniversario del grito libertario, el bolivarista -que ama a The Strongest- habla de deporte.

¿Cuál es su perfil deportivo?

Me gusta el deporte. Hasta mis 40 años practiqué la natación, el fútbol y el baloncesto. Si algún físico tengo es porque hice natación. Fui campeón intercolegial en 100 metros libres.

Pero mi mayor deporte es caminar por la ciudad. Me gusta subir y bajar. No me gusta estar en coche. No hay mejor cosa que caminar y tener el contacto con la gente. No hay cosa más linda que caminar.

¿Es hincha del fútbol?

Sí, soy del Bolívar.

¿Cómo se hizo bolivarista?

Desde chiquito. Mi papá era bolivarista. Nos llevaba al estadio. No soy fanático. Soy bolivarista y sufro cuando pierde, así como sufro cuando pierde The Strongest. Voy al estadio en partidos clásicos. Me gusta ir a gradería. Cuando uno va al estadio tiene que ir a escuchar, a gritar. Yo de ahí salgo ronco. Me gusta ir a la recta de general. Soy bolivarista, pero amo a The Strongest.

¿Qué significan el Tigre y la Academia para La Paz?

Ambos equipos significan la motivación a la competencia, una motivación a ser mejor. Por eso, tengo una propuesta para The Strongest y para Bolívar. Todavía no la hice porque hay otras prioridades, pero lo haré después de las fiestas patrias y para el inicio del próximo año. Ambos equipos representan la competencia sana, representan la esperanza del triunfo y de la derrota. Quiero proponer a Bolívar y a The Strongest que dinamicen las ligas barriales. Como la ciudad es como un estadio, entonces quiero ofrecer a Bolívar la ladera oeste y a The Strongest la ladera este. Por ejemplo, queremos que el entrenador de Bolívar dé charlas a los entrenadores, que sus jugadores inauguren los torneos, que hablen con los deportistas. Lo mismo en el caso del Tigre, que motiven a los deportistas de la ladera este. Que La Paz se divida en Bolívar y The Strongest y cuando termine el campeonato de ambas laderas, termine en el estadio. Eso nos ayudará a identificar talentos, pero además para acercar al joven a sus equipos.

Los paceños damos mucho por Bolívar y The Strongest, pagando nuestra entrada. Estoy pidiendo a ellos (los dirigentes) que devuelvan esa pasión, acercándose a sus hinchas.

Para motivar…

Sólo queremos que motiven. Quiero que sean los grandes inspiradores para los jóvenes. Con eso, ellos se sienten motivados. Ésa es mi idea. Ahora, si Bolívar y The Strongest quieren hacer muchas más cosas, que las hagan. Pero la idea es que se bajen del pedestal y que piensen que pueden estar viendo un partido en un barrio.

¿Y la Alcaldía colaborará con las propuestas como la construcción del estadio celeste?

Todavía no nos llegó la propuesta oficial, pero todo lo que sea para apoyar a estos dos equipos, Bolívar y The Strongest, hay que hacerlo, en el marco de lo que permitan las disposiciones. Lo que quiero es que estos equipos estén más cerca de su gente. Ya los amamos, pero ahora los amaremos mucho más.

¿Qué pasará con los terrenos cercanos, en caso de que se quiera ampliar el aforo del estadio en Tembladerani?

Hay que ver, usted me pilla en offside. Veremos si es que hay que hacer un comodato, todo lo que sea mejor para el equipo, pero también para el barrio. Yo quiero que todos ganemos, que gane el Bolívar, que gane The Strongest, que todos ganemos. Habrá que ver la fórmula, pero ¿por qué tendríamos que detener una obra que puede enriquecer?, que puede enaltecer y que puede dinamizar a Tembladerani y poner en movimiento a una zona que hoy se ha convertido en una zona peligrosa, especialmente la canchita que está al lado y donde por las noches muchachos se inician a tomar. Veremos cómo podemos congeniar los intereses del equipo con los del barrio, cómo hacer que los vecinos no piensen que es una agresión, sino más bien un beneficio. De eso se trata. Las puertas están abiertas a Bolívar, a The Strongest, a las ligas barriales y a todos. No tengo el detalle, pero todo lo que podamos ayudar en el marco de la ley, tenemos que hacerlo tanto para Bolívar, para The Strongest y para todos los equipos que quieran que esta ciudad sea una ciudad de campeones.

¿Tiene algún plan específico para The Strongest?

Con The Strongest tenemos que ver si podemos dinamizar todos los alrededores de Achumani. Ahí el club tiene que establecer una relación con el entorno. Creo que The Strongest hace cosas buenas por La Paz.

Por ejemplo, el grupo de ayuda Tigres Fuertes es un grupo que nos dio el ejemplo de cómo luchar contra la pandemia. Se fueron hasta el Beni, con su propio esfuerzo. Se puede hacer muchas cosas. Ellos lo pueden hacer, para que la gente tenga más apego con ellos.