Always vs. The Strongest no fue reprogramado

Fuente: paginasiete.bo

La dirección de competiciones aún no hizo conocer la reprogramación del partido que tienen pendiente los clubes Always Ready y The Strongest, correspondiente a la sexta fecha del torneo de la División Profesional.

El compromiso debía disputarse el 1 de mayo en el estadio de Villa Ingenio, pero ambos clubes se pusieron de acuerdo para postergar el lance debido a que se encontraban disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

La postergación de ese partido, incluso causó en su momento susceptibilidad de parte del presidente de Oriente Petrolero, Ronald Raldes, quien criticó abiertamente la decisión que se tomó de postergar el lance y posteriormente se le inició de parte del comité ejecutivo de la FBF una demanda ante el Tribunal de Disciplina por calumnias e injurias.

El martes se divulgó el fixture de la competición hasta la fecha 17 que concluye el lunes 23 de agosto, pero la programación no contempla el encuentro que deben disputar atigrados y millonarios, pese a que a fines de agosto ya se habrá sobrepasado la primera rueda.

Este medio intentó contactarse con el director de competencias de la FBF, Adrián Monje, quien no pudo ser ubicado por su celular para conocer su versión sobre el asunto.

Por otra parte, se ratificó que a partir del 1 de julio y hasta el 28 de este mes, se encuentra abierto el libro de pases para todos los clubes que deseen incorporar a nuevos futbolistas.

Los jugadores que rescindan su contrato de mutuo acuerdo podrán habilitarse en otras entidades para la segunda parte del semestre de acuerdo con la normativa aprobada a principio de año. Se tiene previsto que el actual certamen concluya entre el 12 y 15 de diciembre.