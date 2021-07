Amplían a seis meses el plazo para la 2a dosis de Sputnik-V

Luis Escóbar / La Paz

El Gobierno y la Embajada de Rusia en Bolivia informaron que la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik-V puede ser suministrada hasta 180 días después de la primera y aseguraron que se basan en estudios que se realizaron en el laboratorio Gamaleya y en Argentina. Con esta afirmación, las autoridades amplían a seis meses el plazo para la segunda dosis del inoculante ruso, pero garantizan que los lotes llegarán antes.

El anuncio del Ejecutivo y el cuerpo diplomático ruso se hizo luego de informar que habrá un retraso de 10 días en la llegada de la nueva remesa de dosis.

“El periodo entre ambas vacunas se fue alargando. Ahora tenemos la información del Instituto Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso que puede llegar a medio año, a 180 días. Incluso es posible que cuanto más sea el periodo entre la primera y segunda, mayor fuerza gana”, dijo ayer el embajador ruso en Bolivia, Mikhail Ledenev, en conferencia de prensa con el viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco.

El primer lote de 20.000 vacunas rusas llegó al país en enero pasado. En esa oportunidad, el Gobierno informó que el tiempo de espera entre la primera y segunda dosis debería ser de 21 días, como sucede con las Sinopharm o Pfizer. En abril llegaron otras 225 mil primera dosis y cuando ya se acercaba el plazo para poner la segunda, el Gobierno anunció la ampliación de su aplicación a 90 días, como sucede con las AstraZeneca. En esa ocasión, el Gobierno dijo que la ampliación surge de un postulado a nivel científico. Según las autoridades de Salud, mientras más se espera la aplicación de la segunda dosis, se tiene la posibilidad de generar una mayor inmunidad.

Ayer, el viceministro Blanco informó que buscan fortalecer los esquemas de vacunación al ampliar el tiempo de aplicación del segundo componente. “Eso nos permite alcanzar a un mayor número de población en corto plazo, generar un beneficio individual y un efecto a nivel poblacional que reduce los contagios, las hospitalizaciones y muertes. Por tanto, no existe ninguna complicación (de ampliar el tiempo). Llamamos a la población a la calma (porque) se tiene una alta efectividad que dura 180 días”, declaró.

Blanco explicó que por “primera vez” se realizó una investigación de las vacunas fuera de Rusia. En la provincia de Buenos Aires, Argentina, se hizo una evaluación y se demostró cuál fue el impacto de la primera aplicación. “Sólo la primera dosis tiene una efectividad del 78,6% para evitar contagios; un 84,7% para evitar muertes y un 87,6% para reducir la hospitalización en personas de más de 60 años”, sostuvo Blanco.

La autoridad aseguró que la primera dosis de la vacuna rusa se podría “comparar” con otras vacunas que son unidosis porque los grados de protección son altos. “Esto para tranquilizar a la población, a los que nos pusimos la primera dosis de la Sputnik V sepan ya se tiene un alto grado de protección”.

Según el cronograma de vacunación, esta semana debía llegar la segunda dosis de la Sputnik V para 200 mil personas que se pusieron la primera a partir del 20 de abril. Sin embargo, Blanco informó que este grupo deberá esperar, al menos, otros 10 días más porque surgieron retrasos en los envíos.

“Lo que va a existir es un retraso de algunos días; de 10 días. Esperamos que nos confirmen las fechas de envío de las 200 mil segunda dosis y esperamos que sea la próxima semana. (Esta demora) no afectará la protección que las personas desarrollaron contra el contagio, hospitalización y muerte”, dijo. Agregó que el Fondo Ruso y el embajador, Mikhail Ledenev, se comprometieron a regularizar los envíos restantes.

Blanco garantizó el arribo de las siguientes remesas al cumplirse los 90 días, (ver infografía). “La capacidad de producción no sólo está en Rusia, sino en otros países porque compartieron tecnología con Argentina y México. Eso es una garantía que en los próximos meses se va a regularizar la entrega de la segunda dosis”, dijo.

El exministro de Salud Guillermo Cuentas consideró que “desde el punto de vista clínico o biológico”, en ese periodo de seis meses la vacuna debe lograr que nuestro organismo genere anticuerpos humoral y celular.

“No se puede decir qué cantidad de anticuerpos humoral e intracelular pueden generarse a los 180 días, pero éstos no desaparecen. Por tanto, biológicamente una persona aun sea con la primera dosis tendrá un nivel de anticuerpos. El porcentaje no sabemos”, explicó.

El profesional agregó que muchas de las vacunas que se aplican a nivel mundial son de una sola dosis. “Toda vacuna en la primera dosis hará que nuestro organismo reaccione produciendo anticuerpos. Enseña a nuestro cuerpo a producir anticuerpos ante el virus que pueda atacarnos”, afirmó.

El embajador Mikhail Ledenev dijo que la situación en Rusia se caracteriza por “ciertas dificultades” en cuanto a la nueva variante del virus procedente de la India y que ahora se llama Delta.

“Cuando fui a Moscú, al entrar al aeropuerto vi un descuido generalizado. Las cifras eran buenas, pero la gente se relajó y (…) apareció este rebrote, la nueva variante del virus. Enfrentamos la necesidad de llevar adelante una vacunación más enérgica”, explicó y dijo que por eso se vieron en la necesidad de escoger entre enviar las dosis a alguna región rusa o a otro país.

Embajador ruso: “Bolivia tiene prioridad”

Afirmación El embajador de Rusia en Bolivia, Mikhail Ledenev, informó que Bolivia es el tercer país de la región que recibió la mayor cantidad de vacunas Sputnik V. “A veces tenemos que escoger entre enviar a una región de Rusia o un país extranjero y optamos por un país extranjero que es precisamente Bolivia (…), Entonces Bolivia tiene la prioridad entre los países extranjeros”, afirmó ayer el diplomático ruso en una conferencia de prensa con representantes de la Cancillería.

Cumplimiento El presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Plurinacional, Andrónico Rodríguez, pidió cumplir el plan de vacunación. “Lamentablemente, hay una alta demanda de vacunas en el mundo. A pesar de ello, el Gobierno nacional adquirió y accedió a las primeras dosis. Ahora, veremos que los países que se han comprometido como Rusia y China puedan cumplir. Es un problema si no cumplen”, sostuvo el legislador nacional.

Desconfianza La senadora opositora Cecilia Requena dijo que la demora generará desconfianza en la población. “Me parece una enorme irresponsabilidad. Sabían que este problema se venía, no se dio solución y las respuestas que tenemos son completamente inexistentes. Ya hubo una extensión a 90 días y ahora de 180. No parece serio, pero no me sorprende”, dijo.

