Analista cuestiona que el TSE permita ser «avasallado» por el Ejecutivo y guarde silencio

El Tribunal Electoral de Bolivia aún no se pronunció sobre el cambio de vocales en los TED que realizó el presidente Luis Arce y tampoco sobre la situación de los vocales cesados en Beni.

Fuente: ANF

La Paz, 29 de julio. – El Tribunal Supremo Electoral (TSE), al permitir ser “avasallado” y “abusado” por el Órgano Ejecutivo, está terminando con la poca institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (ÓEP) y deja un pésimo precedente al guardar silencio sobre el cambio de vocales en los Tribunales Electorales Departamentales (TED), afirmó este jueves el analista político, Paúl Antonio Coca.

“Se está sentando un pésimo precedente para futuras actuaciones; puede que en un momento, cuando el Órgano Electoral diga algo malo, el Presidente (inmediatamente) cambie a su representante. Entonces, esto es una mala lectura. No faltará alguien a fin al MAS (Movimiento al Socialismo) que diga que es correcto y que no estaba prohibido, bajo la lógica de lo que no está prohibido, está permitido”, explicó Coca a la ANF.

Manifestó que en todos los años que el MAS se mantuvo en el Gobierno “avasalló” y “abusó” de diferentes órganos del Estado, pero advirtió que lo peor no es eso, sino que esas máximas instancias no defiendan su independencia e institucionalidad.

El presidente Luis Arce destituyó a seis vocales de los Tribunales Electorales Departamentales que se mantenían en sus cargos, ninguno había renunciado y tampoco tenían procesos en su contra. La Ley del Órgano Electoral prevé su inamovilidad. Fueron reemplazados por otros profesionales