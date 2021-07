Antes de la decisión del juez, Áñez rogó que le cambie “cárcel por casa”

Fuente: El Deber

La expresidenta Jeanine Añez, antes de la decisión del juez Armando Zeballos, tomó la palabra en su audiencia de medidas cautelares, rogó que se le otorgue detención domiciliaria. A su vez, aseguró que no tiene contacto con autoridades que formaron parte de su gobierno, como es el caso del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y pidió que no se minimice su estado de salud, agravado por un encierro «injusto», según dijo.

«Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la independencia de poderes y espero que sea así porque estoy impresionada de cómo se miente de manera deliberada para tergiversar los hechos», dijo.

También defendió que es un derecho humano la salud y la vida. «Mi salud está muy deteriorada, a partir de este encierro injusto en el que me encuentro», resaltó.

Por su lado, la Fiscalía señaló que el país vivió momentos de zozobra, a lo que Áñez respondió que no fue ella quien los provocó. «Yo asumí la sucesión constitucional con mucha responsabilidad. Los hechos sucedidos en la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía no tienen por qué endilgármelos a mi. Yo solo cumplí mi deber como ciudadana».

El Ministerio Público y algunos abogados querellantes señalaron que ella escribió tuits desde dentro de la cárcel y que mantiene contacto con el alcalde Manfred Reyes Villa y con su exministro Arturo Murillo.

«Mi persona jamás escribió tuits desde la cárcel. Lo que hicimos con mi familia es que yo transmita mensajes con mi puño y letra y ellos los colgaban en tuits para que se sepa lo que yo siento, lo que pienso».

Por ello pidió al Fiscal que investigue antes de poner un antecedente que busque perjudicarla. «Al señor Reyes Villa lo conozco como lo conocen todos, pero no tengo la confianza para decir que tengo contacto con él. Quiero decir que a partir del encierro, no tengo contacto con nadie menos puedo tener contacto con el señor (Arturo) Murillo porque no tengo teléfono celular. Cuando mi hija estuvo con Covid-19 por más de un mes me comunicaba con ella a través del teléfono público del penal para conocer su evolución».

Pidió que no hagan ese tipo de afirmaciones, ya que sus contactos están muy controlados. «Mis abogados y mis hijos vienen, pero siempre con permiso». También, invitó al juez a que la visite y vea su estado de salud «porque me parece un despropósito absoluto que se lo minimice», sostuvo.

Finalmente, antes de la decisión del juez, pidió que se le conceda detención domiciliaria. «No importa que sea en Trinidad, que sea aquí, que sea donde usted defina. Además, que usted disponga el número de custodios que sea necesario. No quiero escapar a los procesos, pero hemos llegado al punto de rogar por un cambio: cárcel por casa».