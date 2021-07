Antonio Costa: «En la investigación nunca se supo por qué se cortó el TREP»

Yolanda Mamani C. / La Paz

El timbre de su voz y la serenidad al hablar, no han cambiado. Antonio Costas Sitic, uno de los exvocales del anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesado en 2019 por el caso “fraude electoral”, habló con Página Siete, tres meses después de salir de la cárcel de San Pedro en La Paz.

Recapituló algunos hechos, de los eventos de octubre y noviembre de 2019, que terminaron con la renuncia de Evo Morales y la remoción de todos los ex vocales electorales. Sostuvo que al final nunca se supo por qué se cortó el TREP (transmisión de resultados electorales preliminares); también observó el informe de auditoría de la OEA (Organización de Estados Americanos) al que calificó como “extremadamente superficial y muy poco técnico”.

Tras su paso por San Pedro, la vida de Costas ha cambiado, pues enfermó con coronavirus y con cuidados suyos y los de su familia superó la enfermedad. Ahora busca trabajo, pero a la vez espera que el Ministerio Público dictamine el sobreseimiento del proceso en su contra. Durante todo este período, su gran fortaleza fue su familia y, según él, tres gatos, que durante la entrevista se acercaban a él para lograr una caricia.

Ha sido procesado en 2019 por el caso del fraude electoral. ¿En qué está su caso?

El proceso ha continuado, entiendo que el informe de la Fiscalía está en la etapa de conclusiones. A mí en particular me han convocado unas tres o cuatro oportunidades para hacer algunas complementaciones en las actividades procesales. Desde luego estuve y estoy siempre con la más amplia disposición de colaborar con la instancia del Ministerio Público para la investigación.

Limitaciones propias dispuestas por el órgano jurisdiccional hacen que yo no pueda tener demasiado contacto con el Tribunal (Supremo Electoral) y con el Serecí. En eso yo soy una persona disciplinada, entonces no tengo contacto. Lo que sí conozco es lo que se informa a través de los medios y mediante los medios he conocido que ya en los nueve tribunales electorales departamentales, han concluido y han sido cerrados los casos con el sobreseimiento de sus autoridades y de algunas otras personas que estaban siendo procesadas. Eso para mí es un indicador de que en la investigación que se hizo no se ha encontrado objetivamente algo que amerite ser sujeto de un proceso y un juzgamiento.

¿Qué opina del informe de auditoría de la OEA?

A través de mi abogado hemos solicitado una copia del informe preliminar y del informe final de la OEA y mi comentario es que ése es un informe extremadamente superficial, muy poco técnico. No es una auditoría.

Entonces, ¿cómo califica el informe?

Es un análisis. El convenio que se firmó con la OEA era para una auditoría y lo que ha sido el producto entregado un mes después, en diciembre (de 2919) no es una auditoría. Tanto es así que no es una auditoría, que no tiene la firma de un auditor responsable. Busqué si ese documento tiene la firma del auditor responsable, pero sólo tiene la firma de una nota de envío, me imagino del secretario general (Luis Almagro); empero imagino que él no es el auditor.

¿Por qué sostiene que no es una auditoría?

Porque no cumple los (requisitos) mínimos de una auditoría. Una auditoría debe tener un plan previo. No conozco el plan. Deberían estar especificados los acápites a ser analizados, es un plan muy general. No se conocen los papeles de campo, no se conocen los informes de los expertos; por ejemplo, se desconoce qué han venido a hacer esos análisis. No se conoce si ellos son auditores, si están certificados para ser auditores. En el tema informático o pericial es posible que hayan venido personas que son muy hábiles en esto y no necesariamente auditores, pero detrás de ellos hubo un auditor, que es el que ha establecido la metodología. Esta auditoría además debería ser absolutamente imparcial.

¿Y por qué no es imparcial la auditoría de la OEA?

No, porque incluso el análisis está sesgado. Estuvo sesgado al momento de la interrupción del TREP. Todo el análisis de los datos, todo eso está definitivamente sesgado a la interrupción del TREP. Usted sabe que la razón por la que yo renuncié fue porque se interrumpió el TREP y dije en su momento que yo no encontraba ninguna situación que llame la atención tras la verificación que hice. Así lo manifesté también a la Misión de Observación con la que yo me reuní dos días, después de mi renuncia. Y les dije: “Miren, aquí está el análisis de casi 14.000 actas, que se comparan el TREP y el cómputo, y no encuentro grandes diferencias como para que puedan ser relevantes”.

Entonces, el análisis que se hizo tanto del informe preliminar, como del informe final, me llevan a esa primera conclusión. Lo considero superficial y yo me resisto a creer, por lo menos en el área de análisis informático y proceso electoral, que los expertos que yo conozco, que han venido, y es gente que sabe muy bien del tema… entonces las conclusiones que se tienen son conclusiones que … (risa) creo que no son suyas.

El informe de la OEA ni siquiera conoce o describe de manera objetiva un esquema lógico de lo que es el sistema de procesamiento del cómputo. No lo conoce y dice que la manipulación que se ha hecho en ese sistema conlleva a rechazar el resultado, pero (los auditores de la OEA) no sabían cuántos servidores había, no sabían qué función cumplían, dónde estaban instalados, nada de eso conoce la OEA, nada. Y en lo del TREP, por ejemplo, ese servidor –son dos en realidad– yo no sabía del segundo (servidor); me enteré del primero cuando convocaron a una reunión (y esos servidores) cumplían la función de pasarelas (puentes). Por los datos preliminares que yo tengo, quiero oficializarlos con los datos de la Fiscalía de la base de datos oficial que maneja el Ministerio Público, no existen (no hubo) modificaciones.

Renunció porque se cortó el TREP. ¿Por qué cortaron el TREP?

No se supo nunca, ni siquiera en la investigación que hizo el Ministerio Público se supo exactamente por qué se ha cortado. De las declaraciones que se dieron, nunca se supo por qué (se cortó).

Sin embargo, un informe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dice que la exvocal Lucy Cruz ordenó la paralización del TREP. ¿Esto no fue así?

Eso es lo que dice la investigación, pero ella lo ha negado. A nosotros (los exvocales) nos citaron a hacer una inspección ocular y en esa inspección ocular nadie ha asumido la responsabilidad de la suspensión del corte (del TREP). Se sabe que hubo un acuerdo, pero no se sabe exactamente por qué. Yo he discrepado con eso, a mí me pareció que no era una decisión atinada y eso lo demuestra el tiempo, porque obviamente el día que yo renuncié, el 22 (de octubre de 2019), la información estaba en proceso, lo único que había concluido era el TREP, no había concluido el cómputo que estaba en proceso.

Entonces, ¿quién dio la orden para paralizar el TREP?

Yo no sé. Yo le soy franco y le he dicho, en esto tengo limitaciones para hacer declaraciones, porque éste es un proceso que debe concluir. Lo que sí (puedo decir es que) hasta este momento yo sigo con interés… que se demuestre si hubo o no hubo fraude, porque ni el informe de la OEA dice que hubo fraude.

Pero dice que hubo una “manipulación dolosa”…

En la versión en inglés no dice eso. La versión en español, sí dice eso. Ni siquiera hay concordancia entre lo que dice la versión en inglés y lo que dice la versión en español. Yo tengo la esperanza de recibir esa información de la Fiscalía para concluir todo el análisis que hice de ambos informes. No sé si se podrá procesar al secretario general de la OEA (Luis Almagro) porque finalmente gracias a ese informe hemos tenido semejante zafarrancho en este país. El jefe de la Misión de Observación, el 21 (de octubre de 2019) dijo que había un cambio inusitado –creo que dice– que no podía explicarse. Sin fundamento sostuvo aquello, sin fundamento y fue el disparador para que esa noche y la noche del martes (22 de octubre de 2019) se quemen los tribunales electorales departamentales, ésa fue la responsabilidad del jefe de la Misión de Observación de la OEA. Por eso digo que la auditoría no fue imparcial, ya la auditoría tenía un sesgo.

Con esas observaciones que usted tiene al informe de la OEA, ¿no hubo fraude en las elecciones de 2019?

Yo soy parte interesada en esto, porque yo fui parte de ese proceso hasta el momento de mi renuncia. Lo que sí le puedo comentar es que en ese proceso electoral de 2019, el 98% de las actas se transmitieron desde los recintos al sistema central del TREP el primer día y eso nunca había ocurrido. El 95% de las actas se verificaron el segundo día y se verificaron con un retraso debido al corte del TREP porque se hubieran verificado esa noche y hubiéramos tenido el 95% de las actas verificadas y si calculamos los votos que se han recibido al momento de la transmisión, la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana es de 10,36%, así lo transmitieron los operadores TREP. Si nosotros vemos la diferencia al momento de la verificación con esas horas de atraso, la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana es de 10,15 y si finalmente vemos la diferencia que hubo cuando concluyó el cómputo electoral es de 10,56. Entonces en todos los momentos sujetos al análisis, en todos, la diferencia era superior a 10. Y si le digo que el 98% de las actas fueron transmitidas el primer día, la posibilidad de que yo manipule un acta es muy difícil porque todos los datos estaban en los servidores.

¿Entonces, por qué cree usted que el expresidente Evo Morales aceptó el informe de la OEA, luego anunció que se convocaría a nuevas elecciones y con un nuevo TSE?

Pregúntele a él. A mí no me preguntaron nunca de mi trabajo, a mí me metieron a la cana (cárcel). Yo no he tenido oportunidad de decir una sola vez mi verdad. Aquí (a su casa) vino la Policía y me dijo: “Lo vamos a aprehender”. “¿Qué es eso?” les dije Yo no entendía y mi esposa me dijo: “Te van a llevar a la Policía”. Yo no me he resistido, siempre he colaborado, igual en la cárcel, me han tenido casi tres meses.

¿Cómo fue su estancia por la cárcel de San Pedro?

Es increíble, cómo yo encontré solidaridad (en el penal). Lo que sí le digo, el estar metido en la mazmorra de la Felcc es terrible. De aquí (su vivienda) me llevaron a exponerme al Comando de la Policía como si yo fuera un delincuente, vulnerando todos mis derechos. Apenas teníamos una botella de agua, recuerdo que yo llevaba una chamarra, una colcha… ha sido una época de mucho aprendizaje. Después fue la audiencia, había una saturación de gente y el día miércoles (13 de noviembre de 2019) ya estuve en el penal de San Pedro y en cada uno de esos puntos había personas solidarias que me decían que todo iba a salir bien.

¿Qué actividades realizaba en el penal de San Pedro?

Le cuento que logré enseñar base de datos en el penal. Los chicos me pidieron y como había un aula, me preguntaron si yo podía enseñar algo de computación. “Claro”, les dije y les he enseñado un poco generalidades de un sistema de computación, partes de una computadora y también les enseñé un sistema de gestión comercial utilizando una base de datos. Tenía 15 alumnos; no obstante no acabó el curso porque me dieron la libertad domiciliaria. Estuve casi tres meses (en el penal).

Durante ese tiempo ¿en qué pensaba?, ¿qué sentía?

Impotencia, impotencia y conformidad. Yo decía: “Señor, esto es una prueba”, “es un aprendizaje”. Yo debería haber renunciado antes, debía haberme ido (del TSE) quién sabe cuando empezaron esas diferencias entre nosotros debía haberme ido, pero yo tengo 64 años y en mi casa me han enseñado que hay que cumplir y que hay que ser responsable.

¿Se enfermó estando en San Pedro?

Sí, tuve problemas gástricos, tuve una infección, pero fue lo único. Soy hipertenso, entonces me llevaban mis pastillas.

¿En qué sección de San Pedro estaba?

En La Posta.

Con esa experiencia que vivió y que aún no se resuelve, ¿volvería a ocupar un cargo en una entidad pública?

Lo dejo a Dios. Yo soy una persona que quiere ser útil a esta sociedad y fue así. Todos mis trabajos están orientados a facilitar las cosas, como por ejemplo el Padrón Biométrico que es un referente mundial.

¿Ahora a qué se dedica?

Estoy buscando trabajo, desde que ya tengo libertad estoy con algunos contactos, me han pedido algunas asesorías cortas, son ad honorem todavía. Además, estoy estudiando y haciendo un curso con un instituto español sobre análisis de datos, porque me apasiona la estadística y también estoy profundizando en algunos detalles de las cosas que viví en este tiempo.

