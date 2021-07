Anuncian para agosto clases semipresenciales en laderas de La Paz

Verónica Zapana S. / La Paz

Luego de conocer que la Dirección Departamental de Educación (DDE) determinó la aplicación de las clases semipresenciales en las laderas de La Paz y distritos de El Alto, el magisterio paceño rechazó esa determinación porque teme contagios de la covid entre los estudiantes.

“En La Paz y El Alto se habilitan desde este 2 de agosto las clases semipresenciales. En el casco urbano de La Paz no se habilitarán, no es posible, estamos con esto de la covid, sí el contorno de la ciudad, es decir zonas periféricas. También en El Alto se habilitarán las clases semipresenciales”, dijo el titular de la DDE, Carmelo López, según el portal Urgente.bo.

El magisterio rechaza la medida. “Es una medida arbitraria. No estamos de acuerdo con esa disposición, aunque aún no se dio a conocer una instructiva de forma oficial”, dijo a Página Siete el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani.

El dirigente explicó que con esa medida, “existe un enorme riesgo” de contagios entre los estudiantes y el plantel docente. Advirtió que se pueden generar focos de infección en las unidades educativas. “Más aún que se ha confirmado que la variante Delta está circulando en el país y en el departamento paceño”, sostuvo Mamani.

López explicó que a partir del lunes, las unidades educativas de las laderas del municipio sede de Gobierno y de cuatro distritos de El Alto: 7, 8,12 y 14 y parte del 4 retornarán a las aulas a través de la modalidad semipresencial.

Este medio llamó más de 20 veces al celular de López para conocer más detalles sobre esta medida, pero no respondió a las llamadas.

Mamani aclaró que desde hace unas semanas, los directores de unidades educativas públicas ya retornaron de forma arbitraria a las aulas bajo la modalidad semipresencial.

“Lastimosamente este hecho se da debido a que los padres de familia están solicitando el retorno a clases porque no tienen los medios para acceder a internet”, dijo y reconoció que los papás “están viviendo una dura crisis económica y eso afecta a sus familias. Por eso es que no pueden pagar por megas ni fotocopias de las cartillas, pese a que debían ser entregadas por el Ministerio de Educación de forma gratuita”. “Hasta la fecha no han llegado los materiales”, añadió.

Pese a esas carencias, Mamani reiteró que aún no es posible el retorno a clases porque no existen condiciones. “Las unidades educativas no tienen medidas de bioseguridad y en los cursos hay hasta 40 estudiantes por aula. Cómo van a pasar clases, no habrá ni distanciamiento”, dijo.

Franklin Gutiérrez, representante de la Junta Nacional de Padres de Familia, lamentó que la medida se aplique sin consultar a su sector. “Nos hemos reunido para tocar ese tema. Lastimosamente, el director departamental no está informado bien y se basa en un informe del Sedes, que no está muy bien fundamentado”, destacó.

El lunes, el jefe de Epidemiología del Sedes, Mayber Aparicio, indicó que ellos no autorizaron el retorno a clases, pero dijo que emitieron seis recomendaciones. Por ejemplo: que todos los padres de familia, los maestros, estudiantes y plantel administrativo reciban la vacuna, además de todos sus familiares cercanos.

Se debe educar también a los estudiantes sobre el contagio y la prevención, además de la desinfección de los ambientes al menos una vez por semana y dividiendo las clases en dos turnos para que el aforo en las aulas llegue al 50%.

El representante del Sedes indicó que en El Alto sólo se vacunó el 26% de la población y por esa razón es imposible que el municipio retorne a clases, ya que se debe llegar al 70%.

Gutiérrez aseguró que lamentablemente todas esas condiciones de seguridad en las unidades educativas no alcanzan a ser ni mínimas. “Lo peor es que si se aplica esa medida, nosotros, como padres, correremos con los gastos de los barbijos y alcohol, ya que el municipio nos ha indicado que no tiene recursos”.

El dirigente añadió que existe otro grupo de padres de familia que sí quieren retornar a clases porque no tienen internet.

“Lo más importante es preservar la vida de nuestros hijos, pero con esta medida se los pone en riesgo”, sostuvo Gutiérrez.

López, director de la DDE de La Paz, explicó que si los padres no quieren enviar a sus hijos a las aulas, no habrá problema, ya que los profesores transmitirán su clase de forma virtual para ellos.

“No podemos obligar a que los padres manden a sus hijos al colegio, debemos precautelar la salud de los estudiantes”, precisó la autoridad. Añadió que en los municipios de ciudades intermedias de Viacha, Achacachi, Patacamaya y Caranavi se retornará a clases bajo la modalidad presencial.

