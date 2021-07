El Presidente asegura que no permitirá que “la derecha avance un solo centímetro” en Bolivia y que hará respetar el voto de la mayoría.

El presidente Luis Arce afirmó este martes que la “derecha” se propuso convulsionar nuevamente el país y frente a esa posibilidad pidió a sus seguidores estar alertas porque está convencido de que la oposición quiere ganar por otras vías lo que no pudo en las urnas.

“Es importante, mis compañeros, que abramos los ojos, que paremos las orejas; la derecha no está durmiendo, la derecha se ha propuesto convulsionar el país, y nuestro centro minero Huanuni, uno de los puntales de nuestro proceso de cambio, de nuestra revolución democrática y cultural, debe estar alerta, hermanos; deben estar alerta, mis compañeros, porque no vamos a permitir que la derecha avance un solo centímetro”, dijo Arce.

La autoridad hizo esas declaraciones durante un acto público realizado en ocasión de la reactivación del ingenio Lucianita, en el municipio de Huanuni, departamento de Oruro, donde, además, remarcó que está “convencido muy claramente” de que la “derecha golpista, lo que no ganó en las urnas quiere ganar con la convulsión, como lo quiso hacer en el pasado, antes del golpe de Estado y durante el golpe de Estado”.

Sin embargo, “hay que decir, mis compañeros mineros, mis hermanos de los pueblos originarios, (que) la derecha no pasará, la derecha será contenida por el pueblo boliviano, haremos respetar la mayoría contundente de (las elecciones de) octubre de 2020”, agregó el Jefe del Estado.

En las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que postuló a Arce a la presidencia, ganó con el 55,1% del apoyo electoral expresado en las urnas.

Entonces, el “pueblo eligió a su presidente y a su gobierno democráticamente y eso haremos respetar con la ayuda de ustedes, mis compañeros, (aunque) a la derecha no le gusta que avancemos en la economía, no le gusta que tengamos logros, porque saben ellos que cuando estuvieron en el gobierno no sirvieron para nada y solo se llenaron los bolsillos dejando con hambre al pueblo boliviano”, puntualizó.