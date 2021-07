Asociación Cristiana Evangélica apoya la vacunación voluntaria y gratuita en Santa Cruz

Fuente: https://asuntoscentrales.com

La Asociación Cristina Evangélica, que aglutina a cientos de iglesias de Santa Cruz, aclaró que apoyan la vacunación voluntaria y gratuita en Santa Cruz y desmiente los rumores que circulan en redes sociales en sentido de que la inmunización va en contra de la religión cristiana.

«Acerca de tanta desinformación que existe, sacamos un comunicado, hay opiniones contrarias y a favor. El 1 de febrero, el Gobierno emitió la ley 1359, y en sus artículos 14,15 y 16, habla de que esto es gratuito y no debe representar ningún costo y dice que es voluntario», manifestó Víctor Palma, presidente de la Asociación Cristina Evangélica, en contacto con Asuntos Centrales.

El líder religioso detalló que el mensaje que dieron es que se vacune el que así lo desea y el que no, no. “Nadie puede presionar porque es voluntaria. Sabemos que existen países donde uno no puede entrar si no tiene la vacuna, para aquellos que viajan. Hay mucha desinformación, pero si nos vamos al concepto básico. La vacuna es el virus en menor cantidad para que el cuerpo genere anticuerpos», explicó.

Consultado sobre si existe división entre las iglesias en el criterio de las vacunas, respondió. «Hay, hay no solo en la iglesia, sino el ciudadano común. Hay temor por tanta desinformación en redes sociales. No tenemos que tener temor”.