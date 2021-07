Autoridades y sectores se reúnen por conflicto de la tierra y el INRA se desmarca

Por: Juan Carlos Fortún V.

La ocupación ilegal de tierras y el aumento de focos de calor en las zonas boscosas de Santa Cruz son dos de los puntos que estarán en la agenda de la primera reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), convocada para hoy por la Gobernación.

Los grandes ausentes en el encuentro serán los representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y los delegados de los sectores indígenas y campesinos afines al gobernante MAS.

La convocatoria de la CAD fue acordada la semana pasada en la cumbre de la tierra que se celebró en San Miguel de Velasco.

El director de Desarrollo Económico de la Gobernación, Luis Fernando Menacho, confirmó que la reunión se instalará a las 9:00 en el Centro de Educación Ambiental (CEA), con o sin la presencia del INRA. “Tenemos pedidos de muchos sectores y comunidades que están presionando para que se realice la reunión de la Comisión Agraria Departamental”, dijo.

Adelantó que las instituciones y organizaciones sociales presentaron la nómina de sus representantes a la reunión, solo faltaban confirmar la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y las Bartolinas.



Además, dijo que la reunión tiene que ser el lugar donde se planifique y solucione la distribución de tierras, un problema que ha provocado enfrentamientos en la Chiquitania entre campesinos originarios y las comunidades que llegan para asentarse, en muchos casos ocasionando daños medioambientales.

Precisamente ayer, la Gobernación emitió una alerta amarilla por los incendios forestales en el departamento. El incremento de los focos de calor fue ratificado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT), pero con todo y eso autorizó hasta el 31 de julio las quemas controladas de desmontes y de pastizales.

El hecho coincidió con la denuncia presentada ayer por el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, de que fueron esparcidas llantas viejas en las carreteras y rutas de la Chiquitania “con el objetivo de crear nuevos incendios”.

Pulseada política

El director nacional del INRA y exvocal departamental electoral, Eulogio Núñez, reapareció ayer para anunciar que el Instituto Nacional de Reforma Agraria no enviará representantes a la reunión de la CAD, a pesar de que forma parte de la directiva, como lo establece la Normativa Agraria.

Núñez justificó su ausencia aduciendo que la convocatoria se encuentra descontextualizada del nuevo diseño competencial establecido en la Constitución Política del Estado, porque “no ejerce la representación de todos los actores productivos que hoy rigen en la realidad rural”.

Añadió que la Gobernación carece de legitimidad e incumplió los procedimientos formales para la instalación de la CAD. También dijo que el INRA buscará, sin intermediarios, relacionarse con los sectores productivos para encarar el proceso agrario.

“A las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad y sus bases, les pedimos que no accedan a la provocación, yendo a espacios como el que ha convocado el gobernador (Camacho) que es un espacio de polarización política y confrontación entre la Gobernación y el Gobierno central”.

Ante la posición fijada por el director del INRA, el exviceministro de Tierras Fernando Asturizaga explicó que la CAD es parte del Servicio Boliviano de Reforma Agraria, que está reconocido por la Constitución. Además establece, a través de la ley 1715, la existencia, permanencia y funciones de la Comisión Agraria Nacional y las departamentales.

“Las comisiones agrarias son el control social institucionalizado de las labores que cumple el INRA, pero lamentablemente esta institución, en los últimos años, no ha tenido ningún tipo de control y menos de fiscalización. Esa es la principal razón para que se convoque a esta comisión, que la Gobernación, los municipios, los sectores sociales y productivos puedan tener acceso a esta información”, dijo Asturizaga.

Recordó que la Gobernación cruceña al convocar a la CAD está cumpliendo lo que establecen las leyes 1715 y 3545. “El gobernador del departamento es el presidente de la CAD y tiene la obligación de convocar cada año a reuniones porque este es el escenario de fiscalización y control del proceso agrario en su conjunto”.

Por su lado, Luis Fernando Camacho calificó como un boicot la ausencia del INRA en la reunión. “Santa Cruz, sus comunidades y pueblos indígenas, sus gremios productivos e instituciones han decidido cuidar la tierra y el territorio.

El INRA, obedeciendo a una estrategia funcional a intereses políticos pretende boicotear la instalación de la CAD”, escribió Camacho en su cuenta de Twitter. Por su lado, el director de la Fundación Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo, dijo que la CAD es una instancia en la que participan instituciones públicas, privadas, sociales y productivas, para discutir, informarse y concertar sobre las políticas de tierras.

“En el caso de las tierras fiscales esta comisión tiene la atribución de definir las políticas para su distribución. En lo que respecta a la dotación y reversión, eso está enmarcado en los procedimientos que debe seguir el INRA”, explicó. Adelantó que si alguna de las autoridades convocadas no asiste, incurre en el delito de incumplimiento de deberes.

Sectores critican ausencia

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, dijo que la ausencia del director del INRA en la reunión de hoy es una muestra de que no existe interés en dar una solución al conflicto de la tierra.

“Está entrando en un claro incumplimiento de deberes. No olvidemos que la CAD está contemplada dentro de la Ley INRA, al igual que su procedimiento, cómo tiene que ser convocada y quiénes tienen que ser convocados”, mencionó Matkovic.

También dijo que esto es una muestra de cómo el INRA está creando un problema jurídico en Santa Cruz, además de haber sido el causante del descontrol en la distribución de tierras, incluso afectando áreas protegidas.

La diputada por Creemos María René Álvarez envió una nota a Núñez para exhortarlo a que participe en la reunión porque existe un problema de acceso a la tierra que debe ser resuelto. “¿Está incitando a que haya conflictos en el departamento? Los pueblos indígenas, gremios productivos y organizaciones sociales buscan que se respete la norma: que la tierra tiene que ser dotada para quien es originario y reside en el lugar”.

Desde el oficialismo, el diputado Rolando Cuéllar (MAS) calificó a la reunión como un “show político” porque no se estarían reuniendo con los “actores, que son los campesinos”. Recordó que la CAD no pudo ser activada en la gestión de Rubén Costas. Por su lado, el secretario de la Comunidad de Interculturales de Bolivia, Adalid Carvajal, advirtió al gobernador que no se involucre en el problema de las tierras. “No permitimos intromisiones, menos de Camacho.

«No va a meterse en competencias que no son de él”. El fin de semana, el expresidente Evo Morales dijo que Santa Cruz pretende retornar a los tiempos del feudalismo al promover encuentros para debatir aspectos relacionados a los conflictos por la tierra en el oriente del país.

El exdiputado Guido Añez advirtió que la toma de tierras tiene el objetivo político de cercar a Santa Cruz.

“Con Chapare han conseguido impedir, cuando lo deciden políticamente, cortarnos la ruta de exportación hacia el Pacífico; desde sus enclaves políticos de San Julián nos cortan la carretera al norte con Beni, y si consolidan sus asentamientos en la Chiquitania podrán aislarnos de una reivindicación que viene desde el memorándum de 1904, que es nuestra salida al Atlántico, vía el rio Paraguay”.