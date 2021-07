Biden confirma un acuerdo con Irak para poner fin a la misión de combate de EEUU en ese país para finales de año

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro iraquí, Mustafa al Kadhimi, firmaron este lunes un acuerdo para poner fin formalmente a la misión de combate del Ejército estadounidense en ese país para finales de año, informa Reuters.

«Nuestro papel en Irak será estar disponibles, seguir entrenando, asistiendo, ayudando y haciendo frente al Estado Islámico cuando surja, pero no vamos a estar, a finales de año, en una misión de combate», afirmó el mandatario estadounidense durante sus primeras conversaciones cara a cara con Al Kadhimi en la Casa Blanca, en el marco de un diálogo estratégico entre ambos países.

The American combat mission in Iraq will be over by the end of the year, but the U.S. will “continue to train, to assist, to help and to deal with ISIS,» Biden said at a meeting with Iraqi PM Mustafa al-Kadhimi https://t.co/XNWg8x0oe3 pic.twitter.com/SwwRG0GztB

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 26, 2021