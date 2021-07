Blanco: «No descartamos la posibilidad de combinar vacunas ni de reiniciar el esquema»

Ante el incumplimiento de Rusia en la entrega de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, anunció que si continúa el incumplimiento a compromiso no se descarta la posibilidad de combinar la vacuna rusa con otra fórmula.

Fuente: lostiempos.com

Otra posibilidad que se analiza es la de reiniciar el esquema de vacunación, es decir, las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa podrían recibir la primera y segunda dosis de otra fórmula.

«En caso de persistir el incumplimiento de no tener la segunda dosis en unos días, como se nos ha comprometido, no descartamos ni la posibilidad de combinar con otra vacuna, ni la posibilidad de reiniciar el esquema de vacunación, para eso no hay ninguna dificultad», aseguró Blanco.

De acuerdo con la autoridad, son 200.000 personas que esperan sus segundas dosis de la vacuna Sputnik V.

Debido a la demora en la llegada de los inmunizantes, el viceministro sostuvo que estudios científicos establecen que se puede recibir la segunda dosis a los 180 días.

Sin embargo, especialistas explicaron que no existen estudios científicos que avalen que la segunda dosis pueda ser recibida después de los 21 días establecidos por los laboratorios productores de las vacunas.

«Cómo sabemos si se está perdiendo la efectividad a los 90 días o si se vacuna a los 180 días, cuando los que han investigado dicen a los 21 días. No se tiene información científica por parte del Ministerio de Salud», dijo el presidente de la Sociedad de Farmacología de Bolivia, doctor Jhonny Pradel.

¿Qué dice la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la tendencia a mezclar o combinar vacunas contra el Covid-19 y aseguró que se trata de una técnica que podría ser peligrosa y cuya decisión debe ser tomada por expertos.

Soumya Swaminathan, jefa científica de la OMS, indicó que hay personas que están pensando en mezclar y combinar inmunizantes. «Hemos visto muchas consultas de personas que dicen que se han aplicado una (vacuna) y que planean aplicarse otra. Sin embargo, es una tendencia un poco peligrosa», dijo.