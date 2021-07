Blooming ingresa a semana decisiva para recuperar la institucionalidad

Blooming marcha hacia el clásico contra Oriente Petrolero, a jugarse este domingo, pero de por medio vienen días decisivos porque esta es la última semana que tienen los candidatos para definir su fórmula y participar en las elecciones del club que se llevarán adelante el domingo 22 de agosto (09:00).

Fuente: El Día

El calendario de las elecciones, aprobado por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), establece que el sábado 17 de julio, a las 14:00, finaliza el plazo impostergable para presentar sus planchas. A partir de ahí, los candidatos serán sometidos a una evaluación para verificar si cumplen con los requisitos.

Los aspirantes al cargo deben cumplir requisitos de elegibilidad como ser ciudadanos bolivianos mayores de 30 años, ser o haber sido socio del club durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos diez años, no tener cargos económicos pendientes con el club o la FBF, no tener sanción en los últimos diez años en el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, no haber sido castigado por el Tribunal de Justicia Deportiva con penas mayores a un año.

En caso de que existan alguna observación de parte del Tribunal de Ética, ya sea al presidente o a algún integrante de la fórmula, el o los afectados podrán acudir a la instancia de apelación hasta el 30 de julio, dicho recurso será revisado como plazo final hasta el viernes 6 de agosto.

El sábado 14 de agosto se enviará el orden del día de la asamblea eleccionaria y la notificación oficial de los candidatos habilitados a la presidencia y directorio del club. Una semana después se celebrarán las elecciones.

De momento, el club ha quedado en manos del pastpresidente Carlos Bendeck, quien está acompañado por un grupo de socios y exdirigentes, entre los cuales están: Omar Dorado (exdirector de Licencias de la FBF), Alberto Lozada (exsecretario Ejecutivo de la FBF) y Roger Bello (exsecretario General de la Liga).

Este directorio transitorio, elegido en asamblea de socios, no cuenta con el reconocimiento de la FBF, por lo cual aceptaron participar en las elecciones y su postulación se hará oficial en el transcurso de esta semana.