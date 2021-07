Los arqueros Rubén Cordano y Javier Rojas se sumaron al trabajo en el club Bolívar este jueves, los dos futbolistas dieron negativo a sus pruebas PCR de COVID-19 en la víspera y se incorporaron a las labores del primer plantel a las órdenes de Vladimir Soria.

Rojas y Cordano formaron parte de la selección boliviana que participó en la Copa América de Brasil y sorpresivamente se unieron al grupo, el resto de los seleccionados volverá al trabajo el viernes.

Bolívar se alista para la reanudación del certamen profesional, de acuerdo a la programación oficial debiera jugar el domingo con Real Santa Cruz en La Paz (19.30), la dirigencia solicitó la reprogramación de ese encuentro aduciendo que al no haber claridad en cuanto temas referidos a las restricciones para actividades deportivas estaban en conflictos para acoger dicho enfrentamiento.

“No tenemos una normativa clara desde la municipalidad porque en las últimas restricciones no se habla nada de actividades deportivas cosa que en el anterior comunicado si lo hacía. No sabemos si podemos dosificar entradas, no sabemos si podemos llevar socios ni cómo hacer el tratamiento para el ingreso de la prensa; no hay una claridad en el tema restricciones”, señaló el director comercial Fernando Ibargüen.

“Ojalá se aclare porque es importante que los equipos volvamos a competir pero si tenemos que jugar el domingo lo vamos a hacer porque el equipo está listo”, acotó el directivo.

Datos

Desde Santa Cruz se conoció que el club merengue iba a analizar el pedido de la Academia en reunión de directorio sin embargo reportes de prensa señalan que el equipo cruceño prepara el viaje y se presentarían en el domingo en el estadio Hernando Siles, sede del compromiso.

El reinicio del campeonato recibió luz verde en esta jornada tras la reunión entre la Federación Sindical de Futbolistas de Bolivia y la Federación Boliviana de fútbol. El torneo Único debe retornar desde el viernes con el desarrollo de la octava fecha con el siguiente rol de encuentros: