Bolivia Verifica: Carta de Terceros agradeciendo al Gobierno argentino es falsa

Fuente: Página Siete

La carta que supuestamente remitió el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros al embajador argentino Normando Álvarez en la que acusa la recepción de material antimotines y agradece al gobierno de Mauricio Macri por su ayuda, es falsa, aseguró esta noche Bolivia Verifica.

La carta, presentada la noche del jueves por el canciller Rogelio Mayta le sirvió de base para acusar a la administración de Macri de enviar material bélico a Bolivia para ayudar a expulsar del gobierno a Evo Morales, ha enredado por igual a la administración de Luis Arce como a la del actual presidente argentino Alberto Fernández.

El sustento de esta afirmación de este portal, especializado en la verificación de fake news, es la correlación de fechas —esa misiva está fechada el 13 de noviembre, aunque todo el Alto Mando Militar cesó en sus funciones el 12 de ese mes, es decir un día antes—la comparación de las firmas y los desmentidos tanto del exembajador argentino como de la defensa de Terceros.

“El abogado de Terceros, Jorge Santistevan, afirmó en contacto con Bolivia Verifica que la misiva no es auténtica porque ‘Ese día fue relevado el excomandante, no era de su competencia hacer ese tipo de contactos, la FAB no requirió ese material del Gobierno argentino y la máxima autoridad era Williams Kaliman. La carta es un documento apócrifo y que está tipificado como uso de instrumento falsificado’”.

“Asimismo, Santistevan nos hizo llegar el documento en donde toda la cúpula militar –incluido Terceros- puso su cargo a disposición. Tiene fecha 12 de noviembre de 2019, un día antes de la carta de agradecimiento. Según el abogado, la firma de ese documento no es la misma que la de carta presentada por Mayta”, agrega.

Bolivia verifica asegura que corroboró la veracidad del documento en la que el Alto Mando Militar pone su cargo a disposición “a través de la búsqueda inversa de imágenes”.

También se apoya en una entrevista que dio Jeanine Áñez a CNN en la que afirma que los militares renunciaron tras reunirse con ella posterior a su posesión.«El Alto Mando ha puesto a disposición sus cargos», aseveró en el programa «Conclusiones» del 12 de noviembre de 2019 (minuto 45).

Además está el hecho de que a las 15:00 del 13 de noviembre de 2019 fueron posesionadas las nuevas autoridades del Alto Mando Militar.

Dos gobiernos

La aparición de la carta presuntamente suscrita por Terceros es resultado de una investigación conjunta realizada por la Cancillería de Bolivia y la embajada argentina, dijo el actual embajador de ese país, Ariel Basteiro.

“Nunca imaginé que íbamos a buscar tanto en un archivo y en una carpeta, muy escondido, apareció la nota que hoy mostró el canciller Mayta”, agregó.

Alberto Fernández en una nota oficial dirigida al presidente Luis Arce, fechada el 8 de julio dio a conocer “su dolor y vergüenza” por la colaboración de Macri con “las fuerzas que perpetuaron (Sic) el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales”.

“Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana (…). Se trató de una colaboración decidida por el gobierno de (…) Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían la institucionalidad de su país”, dice la parte sustancial de esa nota

La misiva fue respondida en público por Arce, quien a través de su cuenta de Twitter repudió la presunta colaboración de Macri y advirtió que el envío de «material bélico» para reprimir al pueblo boliviano “contraviene las normas internacionales”.

Mayra fue más lejos comparó la «articulación» entre los gobiernos de Lenin Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina y el gobierno transitorio de Jeanine Añez para «suministrar pertrechos para que se ejecute la represión policial y militar en 2019» con el Plan Cóndor, ejecutado en la década de los 70 y principios de los 80 por las dictaduras militares del Cono Sur.