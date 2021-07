Bolivia Verifica: “No hay elementos suficientes para decir que la carta de Terceros es verdadera”

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Bolivia Verifica realizó la verificación de la supuesta carta del general Jorge Terceros y publicó la nota correspondiente el viernes, indicando que el documento enviado a la Embajada Argentina era falso. Posteriormente, surgieron nuevos datos, y el sábado tras una nueva evaluación de los hechos, se aclaró que el documento aún estaba en proceso de investigación.

Ante esto surgieron críticas desde el Gobierno y la sociedad contra la Bolivia Verifica. No obstante, la editora del medio, Carolina Méndez, conversó con Asuntos Centrales y explicó lo ocurrido. «Lo que hicimos, Bolivia Verifica tiene ciertos parámetros para manejarse, hacemos actualización cuando tenemos más elementos para comprobar lo que estamos diciendo, hacemos corrección cuando vemos que hay algo no cuadra y hacemos la rectificación cuando más bien, al contrario de lo que dijimos, está mal. En este caso hicimos la corrección y no borramos la nota, mantuvimos el link, la nota esta tal cual. Hicimos la aclaración, pero además hicimos público que hicimos esta corrección, porque es parte de nuestra transparencia. Es parte de nuestra metodología de trabajo», explicó.

Méndez detalló que cuando conocieron de la carta difundida por el canciller Rogelio Mayta, les llamó mucho la atención que el abogado de Terceros, Jorge Santistevan, afirmara que el documento era falso. Se inició el trabajo de verificación y no se contaba con elementos para afirmar si era verdadera o falsa.

Posteriormente, consiguieron la firma del carnet de identidad de Terceros y realizaron una sobre posición con la firma en la carta en cuestión. “Vimos que había una diferencia, pero no era sustancial…”, puntualizó.

Así que continuaron indagando, se contactaron con el abogado de Terceros y solicitaron más documentos y les hizo llegar la carta de renuncia del exjefe de las FAB, fechado el 12 de noviembre de 2019. “Esto era ya un elemento más para tener en cuenta. Pero, además, los actores involucrados salen a negar que recibieron la carta, que autorizaron el envío. Entonces, era como muchos elementos más y nosotros verificamos la misiva de renuncia… Finalmente constatamos que la renuncia de Terceros fue el 12 y también encontramos una declaración de Añez en la que dice que renunciaron, lo que confirmaba da lo que sucedió…”, argumentó.

Tras la publicación de la nota indicando que la carta era falsa en el portal en internet de Bolivia Verifica, surgieron críticas y por la noche aparecieron dos nuevos elementos sobre la autenticidad del documento. “El ministro de Defensa afirma que está en sus registros la carta. Cosa que no sabemos, pero él lo afirma. Además, se asegura que la copia está en el registro de la embajada, pero no sabemos. Nos llama la atención que hay un registro del 14 de noviembre y la carta fue recibida el 15. Nos damos cuenta que hay nuevos elementos y consideramos volver a analizar lo que hicimos, incluso, si había elementos para decir que la carta era verdadera, lo íbamos a hacer, pero no hemos conseguido esos elementos…”, relató.

Consultado sobre la situación actual del documento, respondió: “No hay elementos suficientes para decir que la carta es verdadera, seguimos buscándolo, seguimos analizándolo…”.