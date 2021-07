Cada jugador de la selección de básquet solo recibirá $us 200 dólares de viáticos para 14 días

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Giovanny Vargas, DT de la selección boliviana de Básquet, conversó con Asuntos Centrales para explicar el entrenamiento que realiza el equipo con miras a sus próximos compromisos en Chile. En esta oportunidad, surgieron aspectos que generan críticas a la dirigencia del baloncesto, tales como la falta de presupuesto para viáticos dignos para los deportistas y para los pasajes de la estrella del equipo Josh Reaves que juega en EEUU.

«Ya estamos en el quinto día de preparación, tal vez el primer día hubo malos entendidos, ahora estamos con todo lo que se comprometieron. El hotel nos está dando la mejor atención en Cochabamba. El viceministerio de Deportes también está aportando con viáticos, alimentación, transporte… también tenemos una colaborado del alcalde de Cochabamba, las condiciones mejoraron«, manifestó.

Sobre los viáticos asignados para cada jugador que se pagarán antes del viaje a Chile, indicó: «Si tenía que haber una colaboración en cuanto a los viáticos y eso lo harán efectivo antes de nuestro viaje, obviamente no es mucho, pero ya es algo para los jugadores. Son Bs 100 por día y por los 14 días son $us 200 para cada jugador de viáticos. Obviamente ya es una ayuda porque no recibían nada y hubo jugadores en la anterior concentración en Tarija que llegaron a necesitar más de Bs 1000 por sobrealimentación».

El jueves, se conoció que el empresario Marcelo Claure pagaría los pasajes aéreos para que Reaves se incorpore a la selección nacional de básquet, porque no hubo la gestión de los dirigentes para traer el jugador de EEUU. «Hemos hablado con la federación y nos indicaron que no había presupuesto para tráelo. Obviamente es preocupante, no podemos darnos el lujo de dejar de lado a semejante jugador como es Reaves. Sabíamos de antemano que se hacían gestiones por exjugadores con Marcelo Claure para que pague el pasaje… ya el 7 de julio confirmó su asistencia Reaves», explicó.

La delegación boliviana está conformada por 12 jugadores para viajar a Chile, además, dos entrenadores, un médico, un fisioterapeuta y el presidente de la delegación. «Esperemos que sea así, porque siguen informando de la federación que no tienen presupuesto y no sé si viajarán todos», lamentó.

Los tres rivales a enfrentar son fuertes, en criterio de Vargas, Chile tiene seis jugadores en el extranjero. “Paraguay y Nicaragua son los partidos a vencer y si ganamos dos partidos, clasificamos a la siguiente fase”, manifestó.