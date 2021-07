Camacho anuncia la compra de vacunas contra el Covid-19 por Bs. 50 millones

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Departamental para adquirir vacunas por Bs. 50MM.

Fuente: deredes.tv

Camacho anuncio que las vacunas serán canceladas una vez lleguen al aeropuerto, en caso de no comprar estos recursos serán distribuidos en salud, dejó en claro que no es una desesperación o un capricho de comprar cierta cantidad de vacunas, ya que si el Gobierno se comprometiera a entregar las vacunas en su totalidad, la gobernación no se preocuparía en aprobar esta ley.