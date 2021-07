Camacho: ‘Será un honor declarar y contar la verdadera historia del pueblo’

Camacho: (…) no voy a oponer excusa y creo que el pueblo merece que hablemos, no que guardemos silencio, porque ¡esa lucha debe ser el orgullo de todos y cada uno de los cruceños y bolivianos!

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

“Estoy esperando que me citen, para mí será un honor ir a declarar y que quede sentada en un expediente la verdadera historia de lo que vivió mi pueblo”, fueron las palabras del gobernador Luis Fernando Camacho al ser consultado sobre el pedido de militares acusados a que preste su declaración por el caso del supuesto “golpe de Estado”.

La primera autoridad del departamento agregó que el pueblo cruceño irradia una unidad, por lo cual será grato contar lo que clamaba la gente y cómo se compartía la olla común en los 21 días en las rotondas en noviembre de 2019, cuya unidad y esperanza en esta lucha y resistencia fue liderada por valientes jóvenes y mujeres de una manera totalmente pacífica.

“Lo reitero: estoy esperando que me citen, voy a asistir, no voy a oponer excusa y creo que el pueblo merece que hablemos, no que guardemos silencio, porque ¡esa lucha debe ser el orgullo de todos y cada uno de los cruceños y bolivianos!”, manifestó.

También dio a conocer que los militares acusados por este caso armado por el Gobierno nacional tienen toda la razón para incluirlo en las declaraciones, para así desmentir lo argumentan, pero también pidió que sean citados los ex presidente y vicepresidente Evo Morales y Alvaro García Lineras. “No puede ser que hayan detenidos por un delito que nunca existió, ¡lo que existió fue un fraude (electoral)!, pero sin embargo no declara, ni la supuesta víctima, ni el supuesto denunciado (…) ¡Saben perfectamente que nunca existió un golpe! (…)”, arguyó.

Camacho argumentó que el guardar silencio no es una opción, reiterando que nunca hubo golpe y lo que se defendió en los 21 días fue la democracia, razón por la cual el día en que la citen a declarar no va a oponer ninguna excusa para asistir.