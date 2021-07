Capitán Vargas: «No le tengo miedo al viceministro Condori»

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / La Paz

“No tengo miedo a los procesos ilegales, injustos. Tampoco le tengo miedo al viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, porque posteriormente va a tener que afrontar un proceso penal por el daño que está causado a toda la institución”, declaró ayer el capitán José Vargas, uno de los 26 policías procesados por el motín policial de noviembre de 2019.

El oficial se presentó ayer ante el Tribunal Disciplinario de la Policía, en Cochabamba, donde se debía dar inicio al juicio disciplinario en su contra, por faltas graves e “instigar a un motín”. El inicio del proceso fue postergado para el martes 27 de julio.

La audiencia fue suspendida debido a que está pendiente el fallo de un amparo constitucional que interpuso Vargas contra el “proceso ilegal” en su contra.

El uniformado sostiene que se busca su baja de la institución, para luego procesarlo en la vía penal y enviarlo a la cárcel.

“Es un proceso informal, ustedes (los periodistas) lo han visto, me juzgan a puertas cerradas, no aceptan mi pedido de que la prensa tenga acceso a la audiencia. Me quieren dar de baja sin pruebas, con videos y fotos mal editados. Es una vergüenza que (Condori) no esté. Si él (como denunciante) dice que me conoce y me ha visto en el lugar de los hechos, él debería estar acá dando la cara”, manifestó Vargas, molesto por la situación.

Raúl Grandi

Dentro del proceso disciplinario abierto por separado contra Vargas y otros ocho uniformados en Cochabamba figura como testigo Raúl Grandi, ex comandante departamental de la Policía. El oficial se hizo conocido por reprimir a personas con discapacidad en La Paz. En noviembre de 2019 fue grabado mientras daba órdenes de proteger a grupos del MAS que buscaban enfrentamientos, e instruir represión sólo contra cívicos que salieron a las calles luego de que se revelaron varios indicios de un presunto fraude electoral.

Los policías dijeron que fue justamente Grandi uno de los principales causantes del repliegue de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, el 8 de noviembre, debido a que existía descontento por sus órdenes, que según ellos violaban los derechos humanos.

Familiares y esposas de los policías se presentaron ayer en las puertas del tribunal con pancartas. Exigieron la investigación y sanción contra los grupos afines al MAS que quemaron y saquearon unidades policiales en Sacaba, motivados por las órdenes que había impartido Grandi, expresaron los manifestantes.

También se presentaron representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Cochabamba y plataformas ciudadanas que brindaron su apoyo al procesado.

Condori y la OCI