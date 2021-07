Carpinteros en emergencia por compra de muebles extranjeros en el legislativo

Los carpinteros de Bolivia se declararon en emergencia por la adjudicación de compra de muebles chinos y brasileros en la Cámara de Diputados. La dirigencia de ese sector dice que el Legislativo no escuchó sus pedidos.

Fuente: El País

Willy Barrios, dirigente nacional de los Carpinteros de Bolivia, explicó que hay molestia en su sector por la adjudicación de equipamiento en la Cámara de Diputados a empresas extranjeras, las cuales traerán muebles chinos y brasileros, los cuales pueden ser realizados por mano local. Si bien tuvieron una reunión con autoridades del legislativo, ese poder del Estado no escuchó su pedido.

“El sector madera primero fuimos afectados por el aluminio, luego por la melamina, luego con la importación de muebles chinos y brasileros. A eso se sumó la pandemia de la Covid-19, lo que agravó su situación. Por eso se presentó un pliego petitorio a los ministerios, pero no hubo una respuesta. No hay trabajo, no hay ventas – comentó el dirigente en una entrevista con el canal PlusTLT –. El Gobierno nacional, las gobernaciones y alcaldías deben comprar productos nacionales”.