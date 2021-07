Carvajal pone en duda validez del informe del GIEI si en las causas no cita incumplimiento del 21F

La presidenta de la Asamblea de DDHH de Bolivia dijo que es importante establecer todos los hechos previos a la crisis de octubre y noviembre de 2019

La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz, 27 de julio (ANF).- La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, puso en duda la validez del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si no establece los antecedentes sobre el origen de la crisis política entre octubre y noviembre de 2019.

Para la activista de derechos humanos, el informe del GIEI debiera contemplar el origen de la crisis política, señala que el incumplimiento de las leyes y de la Constitución Política del Estado son las principales causas para los resultados posteriores.

“Todos los hechos ocurren por el no cumplimiento a la ley, por no respetar la Constitución Política del Estado, que no lleve antecedentes (el informe) no es válido, los antecedentes son la causa y parte de los resultados posteriores”, señaló Carvajal en declaraciones a la ANF.

Uno de sus esos antecedentes, es que el gobierno del entonces presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo no acataron y no cumplieron los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Que pese a los límites constitucionales forzaron la repostulación del exmandatario para un cuarto mandato, detalló Carvajal.

“Debemos ir al fondo de los hechos. El GIEI debiera referirse al antecedente del 21 de febrero de 2016”, insistió la presidenta de la APDHB, quien lamentó que el grupo de expertos que investigó la crisis política del país entre octubre y diciembre de 2019 no hubiera consultado a esta organización sobre esos hechos.

Carvajal dijo que “espera” que el grupo de expertos que llegó al país el año pasado esté considerando en su informe todos los hechos políticos previos a la crisis institucional y política, de lo contrario “no es válido” el reporte.

El grupo de expertos entregó su informe la pasada semana al Gobierno, las autoridades tienen un plazo para hacer observaciones, posteriormente se hará conocer el informe final.