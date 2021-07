CC asegura que la Fiscalía se presta a la narrativa de golpe de Estado

Fuente: Prensa Comunidad Ciudadana (video), eju.tv

Después de que la Fiscalía anunció el cierre del caso fraude electoral, por parte de la Fiscalia General del Estado, el diputado de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, dejó en claro que el informe de la OEA sobre la auditoria a los comicios del 2019 es vinculante, ya que fue firmado por el excanciller Diego Pary a nombre del Gobierno de Evo Morales.

Aseveró que el fiscal Lanchipa no puede cerrar un caso a medida de lo que quiere el masismo para decir que no hubo fraude electoral. Asimismo, señaló que el informe mostrado por la Fiscalía, también fija irregularidades y señala que no fue un proceso transparente.

Aseguró que no es posible que un informe donde 36 especialistas analizaron el tema y que la Unión Europea haya avalado los resultados, sea comparado con otro que realizaron tres estudiantes y un docente. La fiscalía se está prestando a la narrativa del golpe de Estado, aseguró el parlamentario.

Aseguró que el caso golpe de Estado se ha estado cayendo, por varias declaraciones de exmasistas, militares, que apuntan a un vacío de poder y tras de ello los hechos luctuosos que sucedieron después.

En la misma línea el jefe de bancada de diputados de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, indicó que todas las instituciones judiciales están coptadas y contaminadas por el oficialismo y que este hecho, es una afrenta a los millones de bolivianos que protestaron en cabildos en todo el país.

Alarcón acusó al fiscal General de ser un encubridor del expresidente Evo Morales, ya que en su momento invilucró a los vocales del TSE, para tapar el delito a Evo Morales y sus ministros.