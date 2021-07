CC propone restringir interinatos y apunta a la Defensora del Pueblo como el caso “más emblemático”

Comunidad Ciudadana en conferencia de prensa este lunes. CAPTURA DE PANTALLA

Comunidad Ciudadana (CC) propuso este lunes ante la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Restricción de los Interinatos en el Estado y apuntó principalmente al de la defensora del pueblo, Nadia Cruz que, según señaló, su permanecía en el cargo tiene el fin de beneficiar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la señaló como militante de ese partido.

El presidente del CC, Carlos Mesa, manifestó que desde que el MAS ingresó hace 15 años, el país vive un “grave proceso de desinstitucionalización” que, en sus palabras, vulnera las normas existentes que establecen el interinato como una excepción,

“El caso de la Defensoría del Pueblo es el más emblemático”, afirmó en conferencia de prensa.

Sostuvo que el MAS ha convertido el interinato en una regla no por falta de poder para “hacer las cosas bien”, porque tuvo dos tercios en la Asamblea Legislativa, durante el gobierno de Evo Morales, y actualmente cuenta con la mayoría absoluta.

El expresidente señaló que al Gobierno le interesa mantener el interinato de la Defensoría del Pueblo porque “es –para decirlo elegantemente– simpatizante del MAS, sino militante del MAS”

“¿Quién defiende a los bolivianos? El cargo más importante es el de la Defensoría del Pueblo y la Defensora del Pueblo defiende al MAS, no a los bolivianos. La señora Defensora del Pueblo bloquea todo tipo de reivindicación, de demanda, de petición en contra de los intereses del partido de gobierno, sea el de Evo Morales o del presidente (Luis) Arce”, expuso.

Afirmó que el Gobierno no tiene la intención de elegir un nuevo o nueva defensora del pueblo porque “el MAS pasa por alto toda la normativa vigente vinculada al tema”.

Recordó que Cruz es interina desde 2017 desde que David Tezanos Pinto renunció.

“La Defensoría del Pueblo tiene un mandato de seis años, el señor Tezanos Pinto dejó la Defensoría cumpliendo algo más de un año. La Defensora del Pueblo está acercándose a los dos años de mandato o más sin ningún tipo de modificación”, continuó.

La propuesta

El proyecto de Ley de Restricción de los Interinatos en el Estado “tiene por objetivo establecer el plazo máximo de permanencia en el cargo de las autoridades designadas de forma interina en instituciones, en entidades y empresas públicas en todos los niveles del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la Constitución y las leyes”.

Mesa explicó que según su propuesta, la permanencia en los cargos tendrá una duración máxima de 90 días. “Al vencimiento de este plazo cesarán en el ejercicio de sus funciones por imperio de esta ley sin necesidad de comunicación, memorándum o cualquier otro tipo de resolución o acto equivalente. Producido este evento no podrá decretarse otro interinato”.

Apuntó que, probablemente, su propuesta, como otras varias que presentó, no será considerada, pero remarcó que CC tiene la intención de buscar la recomposición de la institucionalidad en el país. “Que no nos digan que no estamos proponiendo cosas”, añadió.

Vea el proyecto de Ley