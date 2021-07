CC ve lejana la reconciliación en el país y cuestiona a Evo por resistirse a ella

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Gustavo Pedraza, excandidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana (CC), conversó con Asuntos Centrales sobre la postura radical del expresidente Evo Morales, en sentido de que en una entrevista afirmó que no existe posibilidad de reconciliación política en el país y solo puede ser posible si aceptan que su ideología y su programa están bien para Bolivia.

«No es nueva la aseveración de Evo Morales. Hay que ser objetivos en el análisis. Bolivia está dividida en dos bloques. Estos dos bloques están disputándose el poder y siempre ha sido la violencia, no solo física, sino verbal que caracterizó este periodo político», manifestó Pedraza.

En su criterio, Morales no entiende el diálogo como un método para reconocerse y aceptarse, y solo conoce la negociación que es un espacio donde se discuten los intereses.

“No quiere escuchar a la otra parte. Siempre en su lenguaje dijo, o negro o blanco, ¿Qué nos demuestra? Que tiene una estructura mental binaria. Los que están con él son sus amigos, los que no, sus enemigos. Eso demostró cuando estaba en el poder y ahora. Estamos ante un caudillo que no acepta otras ideas distintas a las que él tiene, por tanto, se percibe muy difícil o casi imposible una reconciliación desde el campo político, no solo desde su percepción, porque él encarna, una inflexibilidad, una rigidez. No admite diálogo, si lo admite es para que le dan la razón», explicó.

Consultado si hay una posición más moderada dentro del MAS, dijo: «Hay, yo creo que emerge. Una de las razones por la que está radicalizando el MAS, bueno sus tendencias. Lastimosamente, esta otra tendencia que encabeza Choquehuanca tiene que asumir también posiciones radicales como las de Evo para no perder la base andina. Si suaviza Choquehuanca Evo Morales se constituirá como el único líder del MAS, hay una disputa al interior del MAS…”.