CC y plataformas declaran a Evo enemigo de La Paz; el MAS ve desesperación

Fuente: Gigavisión, (video)paginasiete.bo

El diputado del Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, y el representante de las plataformas del 21F a nivel nacional Guillermo Paz declararon al expresidente Evo Morales enemigo de la ciudad de La Paz, por querer generar caos y violencia en noviembre del 2019.

“Declaramos enemigo de La Paz a Evo Morales, porque ha intentado quemar La Paz y con esas revelaciones (de Terceros) Evo Morales se convierte en la persona intelectual que ha realizado las quemas de los Pumakatari y las casas de los activistas”, dijo Astorga.

El general Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, en su declaración a la comisión de fiscales que investiga el caso denominado «golpe de Estado», reveló que Morales organizó la llegada de 2.000 personas a La Paz para enfrentarse con los ciudadanos que realizaban el paro y denunciaban el fraude electoral. Este hecho fue planificado entre el 5 y 7 de noviembre del 2019.

También dijo que el exmandatario le amenazó el 11 de noviembre de 2019 con el incendio de La Paz si no autorizaba el aterrizaje del avión mexicano que lo sacó del país a él, al exvicepresidente Álvaro García y a la extitular de Salud Gabriela Montaño.

“Él (Morales) me dijo de manera textual: ‘Si no me autoriza el ingreso de ese avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad…’, yo le dije: ‘Por Favor no haga eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso…’ y él me indicó: ‘Yo ya no tengo el control, el encargado es el Ministro Cocarico, llámenlo a él”

“Pedimos que Evo Morales se disculpe con La Paz y exigimos a la Fiscalía que los convoque, junto a Álvaro García, en calidad de imputados. Los cocaleros que iban a llegar a La Paz iban a quemar las ciudad a enfrentarse con la población, eso es terrorismo y sedición”, afirmó por su parte Paz.

Paz explicó que las plataformas tuvieron una reunión, luego de conocerse las declaraciones del militar. Concluyeron que Evo Morales no solo desprecia a la ciudad de El Alto, sino también a La Paz.

El activista anticipó que si el exgobernante aparece en los actos protocolares del 16 de julio, grupos de ciudadanos le gritarán que intento incendiar y generó caos en esta ciudad.

En la misma línea, Astorga sostuvo que si el exmandatario llega a La Paz para los actos de la gesta libertadoria, no será bien recibido por la población.

Por su parte, el legislador del Movimiento al Socialismo (MAS) Juanito Angulo manifestó que estas declaraciones son desesperadas. Esto debido a que se demostró que no existió el fraude electoral y hay procesos en contra de los que dieron el supuesto “golpe de Estado”.

“El expresidente Evo Morales tiene derecho a la libre locomoción. Si es invitado a La Paz, tiene derecho a venir, más aún cuando se trata de un expresidente que hizo muchas obras para La Paz y los nueve departamentos”, enfatizó.