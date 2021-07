Este personaje quien se hizo conocido con la famosa frase “inyéctenme el Coronavirus”, nuevamente hizo mención al virus esta vez diciendo que nos e vacunará.

“¿Te vas a vacunar contra el Covid?, No ¿Por que no, tienes que vacunarte?, por favor no me pidas que deje de ser hombre”, expresó a través de su cuenta en Tik Tok.

Inmediatamente el video se hizo viral y recibió una ola de criticas ya que el personaje estaría incitando a la población a no vacunarse.

Recordemos que este youtuber se hizo conocido en 2020 donde alegaba que el Covid no existía y era solo un show del gobierno y varios de sus videos mencionaba el afectó a su partido político que es el Movimiento Al Socialismo (MAS)