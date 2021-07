Chura: «Mi intención es jugar en el exterior; espero a que llegue una buena oferta»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

El delantero de The Strongest Jeyson Chura fue una de las revelaciones en el equipo nacional durante la Copa América, se destacó en los duelos que le tocó alternar. El jugador está consciente de que le fue bien en el certamen y asegura que debe mantenerse por la misma senda, ya que su deseo es jugar en el exterior.

Reconoció que hay algunas ofertas, pero lo toma con calma, ya que siente que “las cosas están viniendo muy rápido”.

Contó que antes del debut en el certamen tuvo el apoyo de todos sus compañeros, en especial de Carlos Lampe, quien le prometió que atajaría los balones si es que él (Chura) cometía algún error.

¿Qué sabor le deja su participación en la Copa América?

Me siento bien. Creo que fue una buena Copa América para mí, pero no muy buena en lo grupal, pero creo que esta selección está en crecimiento y pronto dará alegrías, que es lo que se merece la gente.

¿Soñó con hacer un buen campeonato?

La verdad que no. Siento que las cosas están viniendo muy rápido. Reconozco que en algún momento soñé con jugar un torneo así, pero no pensé que iba a ser así tan pronto. Siempre estuve preparado para todo lo que me pasó, traté de hacer lo mejor posible.

¿Qué sintió en el momento del debut?

Mucho nerviosismo porque era mucho tiempo que no venía jugando. El último partido que alterné con el equipo fue contra Boca Juniors y luego de ahí en adelante tuve pocos minutos, poco rodaje, por eso hubo nerviosismo y más en un debut contra un equipo como lo es Chile, pero creo que mis compañeros, como Carlos Lampe, fueron fundamentales para que pueda concentrarme y hacer bien las cosas en el encuentro.

¿Qué le dijeron el DT y sus compañeros antes del debut?

El profe me dijo que sea atrevido, que haga lo que sé hacer porque él confía plenamente en mí y que la oportunidad no la desaproveche. Lampe me dijo que dé lo mejor de mí, que no me ponga nervioso y que cualquier pelota que yo fallara o perdiera él iba a tapar. Me dijo que vaya adelante y para mí eso me dio tranquilidad, fue fundamental.

¿Hubo algo de miedo al ver a las figuras de Chile en un partido que siempre es especial por la historia?

Lo mismo nos dijo Juan Carlos Arce antes de entrar, nos dijo que no podíamos perder ante una selección como lo es Chile y si caíamos lo debíamos hacer dejando todo en el terreno de juego, dejar una buena impresión.

Creó que así fue, porque Chile es un equipo grande.

¿Cómo se sintió para los siguientes partidos?

Entré con más confianza, aunque el nerviosismo siempre está porque enfrentar a jugadores que solo miras en televisión y son tus ídolos es diferente. Fue lindo enfrentarlos, pero el nerviosismo siempre está durante el torneo.

¿Qué sintió al ver ahí cerca a Lionel Messi?

No tengo palabras para describirlo, él siempre fue mi mayor ídolo y verlo de cerca, enfrentarlo, era uno de mis grandes sueños y pude cumplirlo.

¿Cómo lo toma este momento, quiere salir al exterior o esperar?

Me muevo con calma porque creo que esto me ayuda a madurar mucho más rápido de lo esperado, me siento una persona muy centrada en lo que quiere para el futuro.

Mi intención es ir al exterior y mejorar en todos los aspectos, trataremos de seguir por el mismo camino y esperar a que llegue una buena oferta, si no es ahora, más adelante.

¿Al parecer tiene algunas ofertas?

Por el momento creo que son solo rumores. Entiendo que hay algún acercamiento pero no son nada formales ni concretas, son avances pequeños y veremos qué pasa más adelante.

Se habla de Brasil y la MLS…

Sí. Me comentaron sobre eso, pero yo estoy en lo mío.

¿Cómo fue el recibimiento en Santa Cruz?

Mis padres siempre estuvieron para mí, gracias a ellos soy futbolista, a pesar de que en algún momento quise dejarlo. Me sentí muy contento de volver a verlos porque hacía tiempo que no los veía, fue la mejor bienvenida.

¿Qué le dijeron sus padres, qué le preguntaron?

Lo primero fue que me felicitaron por mi debut y por los partidos que hice. Me preguntaron cómo me sentí, si estaba bien y cómo es Brasil, tenían mucha curiosidad por lo que pasó en la Copa América. Mis amigos también me preguntaron varias cosas, creo que hay mucho talento en el barrio, son amigos que siempre me dieron su apoyo.