Clínica en Cochabamba retuvo un cadáver porque la familia no pudo pagar $us 41.000

Una familia denunció que la clínica privada Los Ángeles de Cochabamba que no permitió el retiro de un cadáver hasta que no se le cancele más de $us 40.000 que la familia adeudaba por la paciente que había fallecido.

Fuente: Urgente.bo

El tío de la fallecida mencionó que el personal de la clínica pidió pagar el total de la deuda, lo que suma un total de $us 41.627; es decir, más de 288.000 en su equivalente en bolivianos. La denuncia llegó hasta instancias gubernamentales.

“Ahora nos están entregando ya (el cadáver), lo están embalsamando, una parte hemos conseguido (del dinero), el abogado del Viceministerio nos ha dicho que mandemos fotos más, seguramente se harán cargo, esta mañana no querían entregarnos hasta que paguemos”, denunció Bernardo Yucra, tío de la fallecida a Urgente.bo.

La persona falleció la tarde de este miércoles; y durante la mañana de este jueves la familia pudo conseguir solamente $us 10.000.