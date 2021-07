Clubes de la División Profesional restringen entrevistas de los medios con sus jugadores

Definitivamente la pandemia de coronavirus ha afectado en todos los aspectos en el globo terráqueo. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en la cobertura de los medios de comunicación a los equipos de fútbol, puntualmente a los de la División Profesional en Bolivia.

Desde un tiempo a esta parte se ha vuelto una misión casi imposible para los medios de televisión, periódicos, radios, y web tener la palabra en exclusiva de los futbolistas como se lo hacía tiempo atrás.

Desde antes de que aparezca el Covid-19, algunos clubes, sobre todo los denominados grandes, comenzaron a restringir las entrevistas personalizadas y optaron por las conferencias de prensa donde los jugadores se ubicaban, y aún lo hacen, delante de un banner con las publicidades de las empresas que apoyan al club.

Pero desde el año pasado, la medida se agudizó debido a la pandemia, ya que el periodismo deportivo no tiene acceso a los entrenamientos y mucho menos a entrevistas exclusivas, con salvadas excepciones de algunos clubes.

Se ha puesto de ‘moda’ que el departamento de prensa de cada club pase notas a los medios por las redes sociales, pero con las preguntas que ellos mismos elaboran y muy rara vez los periodistas tienen la oportunidad de enviar sus preguntas.

Eso no solamente pasa en los entrenamientos, la situación es peor en los partidos oficiales, ya que hace mucho que no se permiten las entrevistas en el mismo campo de juego con los protagonistas o zona mixta en lo camarines, donde hablaba el jugador que estaba predispuesto a hacerlo.

Las entrevistas en estudios de televisión, de radio o cualquier set de un medio de comunicación prácticamente están desapareciendo. Por órdenes superiores los futbolistas se están haciendo inaccesibles y no es por decisión propia.

“Lamentablemente esto afecta y mucho, porque le quita naturalidad a las notas. Uno se encuentra por ejemplo con Oriente Petrolero, donde parece que las cosas se hacen de una manera que va en contra de la prensa. Uno quiere entrevistar a un jugador y no lo dejan, a la prensa la ven como enemiga. Yo entiendo las restricciones por la pandemia y estoy a favor de preservar la salud en esta época, pero no estoy de acuerdo con que se extralimite por el capricho de algunas personas”, dijo el periodista deportivo de Bolivisión, Marcelo Ochandorena.

Luego del clásico cruceño, los jugadores refineros fueron muy solicitados por los medios de comunicación el lunes, pero había una orden de que los mismos estaban prohibidos de dar entrevistas.

Una forma de conversar con los jugadores de los diferentes clubes es telefónicamente, pero el deportista pone de antemano que no le está permitido dar declaraciones, así que si informa algo prefiere el anonimato.

Con todo este panorama, el más perjudicado no es el periodista, sino el hincha del fútbol que quiere tener la información de su equipo y de sus ídolos, a quienes quieren conocerlos y escucharlos en entrevistas, con preguntas que no se las hacen los encargados de prensa de los diferentes clubes. También se perjudica el mismo club que no promociona lo que tiene.

“Estas restricciones afectan bastante, teniendo en cuenta que limitan el tema creativo. Queremos hacer una nota especial, aunque sea por Zoom, pero los clubes no lo permiten y creo que no es solo por el tema de la pandemia. Los mismos clubes se perjudican porque necesitan promocionarse y atraer al hincha para hacerse socios y eso se logra hablando de sus mejores jugadores y de la información que generan, pero hacen lo contrario”, expresó el periodista Fernando Valverde de la Red Unitel.

Contradicciones

Es contradictorio lo que hacen los clubes. Ya que no organizan ruedas de prensa para dialogar con sus jugadores, con los miembros del cuerpo técnico o con los mismos dirigentes, como medida de prevención contra el Covid-19, pero llaman e invitan a conferencias de prensa presenciales para que se brinde cobertura cuando tienen la firma de un patrocinador o algo parecido.

Antes del último clásico cruceño que se jugó el domingo los organizadores del encuentro, además de las autoridades departamentales y municipales anunciaron que se permitiría el ingreso de 17.000 espectadores al partido sin necesidad de presentar el carnet de vacuna ‘anticovid’, pero se pedía ese requisito para los periodistas de los diferentes medios.

Gestiones realizadas por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz permitió que los trabajadores de la prensa ingresen al estadio Tahuichi sin dicho carnet de vacunación, más allá que lo tengan o no, y que los únicos que presentarían ese requisito serían los fotógrafos que tendrían acceso al campo de juego.

Llegada la hora del partido se cumplió casi todo como estaba establecido, pero no se permitió el ingreso de los fotógrafos a la cancha. “Un personero de la Federación Boliviana de Fútbol, que estaba en el ingreso a la cancha no dejó que entremos al terreno de juego causándonos un gran perjuicio”, dijo uno de los afectados.