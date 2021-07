Cocarico niega haber movilizado gente en 2019, tras declaraciones de Terceros

El exministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, negó este miércoles haber movilizado el 2019 a gente dispuesta a bajar de El Alto para quemar la ciudad de La Paz, como lo habría mencionado el expresidente Evo Morales, si no se dejaba ingresar al país el avión mexicano-, como declaró ante la Fiscalía el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros.

Fuente: lostiempos.com

Cocarico manifestó sorpresa y preocupación al escuchar las declaraciones del excomandante de la FAB en la que también mencionó su nombre. Dijo que Terceros declaró ante la Fiscalía sin base en la verdad porque son situaciones que no sucedieron.

«Absolutamente (mentira), nosotros no tenemos recursos para pagarles pasajes o estadía, de ninguna manera. Eso yo no sé de dónde sale, creo que está en la imaginación de alguien. Nosotros no teníamos esa posibilidad de coordinar. Nosotros nunca trabajamos de esa manera antidemocrática, siempre dentro de los parámetros democráticos respetando los derechos», afirmó Cocarico en radio Fides.

Según la declaración del excomandante de la FAB, «Evo dijo que Cocarico tenía 15.000 compañeros para quemar La Paz» si no se autorizaba el ingreso del avión mexicano a territorio boliviano para trasladar a los exmandatarios al extranjero, tras dimitir a sus cargos.

«Si usted no autoriza el ingreso de ese avión (mexicano a espacio aéreo boliviano) será culpable de que los 15.000 compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad», habría amenazado Morales. «Yo ya no tengo el control, el encargado es el ministro Cocarico, llámenlo a él y lleguen a un acuerdo», habría respondido Morales, después de que Terceros le pidiera que no se genere esa situación.

El exjefe de Estado también habló del ingreso de 2.000 personas a la ciudad de La Paz para contrarrestar los bloqueos que se generaban en ese entonces en el país.

«Sorprendido ante todo por esas cosas, pero esos son los sentimientos que me embargan», indicó.

Reiteró que nunca jamás hubo una organización para generar violencia en el departamento de La Paz. Manifestó que el contexto de ese entonces era que la población estaba enardecida por diferentes situaciones que ocurrieron en torno, por ejemplo, a la wiphala y otros aspectos que incluso ni sus propios dirigentes pudieron controlar esa situación.

Dijo que en su calidad de coordinador del Gobierno de ese entonces en el departamento de La Paz, si tenía contacto directo con las diferentes organizaciones sociales, pero en las reuniones que sostuvieron en ningún momento se habló de generar violencia, aseveró que sostenían reuniones para definir algunos aspectos de demandas que ellos tenían.

Cree que el exmandatario Morales no emitió esas declaraciones y el excomandante de la FAB mintió en su declaración. Recordó que el 11 de noviembre entre las 12:30 a 2:00 de la tarde, el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, le llamó para preguntarle si podía ayudar a desmovilizar a la gente, pero la respuesta del exministro de Tierras fue que no tenía ninguna posibilidad para paralizar ese tipo de movilizaciones porque la gente estaba movilizado por una causa.