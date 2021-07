Cochabamba: Decenas de ciudadanos protestan en puertas del SEDES por la segunda dosis de la Sputnik V

Decenas de ciudadanos se apostaron en las puertas del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba como protesta por no haber recibido, hasta el momento, la segunda dosis de la Sputnik V, a pesar de que ya pasaron los 90 días establecidos de acuerdo con las directrices y estudios científicos en que la organización ha basado el cronograma de inmunización en la región.

Un grupo ingresó al parqueo de la institución y otro quedó afuera exteriorizando su enojo. La policía tuvo que llegar al sitio para intervenir y evitar que la situación empeorara. Algunos ciudadanos incluso cuestionaron el plazo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna rusa. El malestar se profundizó porque ya pasaron los 90 días que informó el organismo sanitario y aún «no pasa nada».

«Hoy nos tocaba la segunda dosis y resulta que ‘no hay’ en el mercado. A la gestión gubernamental no le ha dado la gana para conseguir la segunda dosis. A nivel mundial no está disponible. Estábamos escuchando en Panamericana que la segunda dosis debía ser a los 21 días nomás y no hay estudios científicos que avalen que la vacuna te la den tres meses después. No es posible que estén jugando. Deberían ver alternativas para que la gente de la tercera edad no pase por estos problemas», reclamó un habitante en una entrevista con OPINIÓN.

Hasta el momento, ni el Gobierno central ni el Ministerio de Salud y tampoco el SEDES informó cuándo llegará la segunda dosis de la Sputnik V.