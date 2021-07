COED Tarija define mantener las restricciones por el Covid-19

Fuente: https://elpais.bo

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) Tarija ha determinado mantener las restricciones de actividades no esenciales, como fiestas y consumo de bebidas alcohólicas, para evitar el incremento de casos de Covid-19, como también la prohibición de circulación de horas 22:00 a 04:00 de la mañana, de lunes a domingo.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Álvaro Justianiano, dijo que el COED también ha decidido mantener la liberación del encapsulamiento del día domingo. Es decir, no hay restricción de circulación para ese día.

“El decreto se mantiene (…) las actividades que significan congregación de personas, donde no se cumplen los protocolos de bioseguridad, donde no hay las condiciones para garantizar que las personas no se contagien, todas esas actividades están suspendidas», dijo.

El jefe médico informó que entre las muestras enviadas aleatoriamente de casos positivos de Covid-19 en Tarija, a los laboratorios para la detección de nuevas variantes, no se han detectado la presencia de ninguna de las variantes Alfa, Beta y Gama en el departamento