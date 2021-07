Comerciante evitó un robo, “fue cuestión de segundos”

No esperaba que la propietaria lo sorprendiera robando mercadería.

Fuente: Red Uno

Una comerciante evitó ser víctima del robo de su mercadería en la zona de Molle Molle, la mujer denunció que constantemente son víctimas de la inseguridad, pidió a la policía mayores patrullajes y encontrar a los delincuentes.

El hecho se registró en la calle Ciudad del Niño, que se encuentra cerca de la villa del mismo nombre, un hombre aprovechando que la comerciante atendía a un cliente detuvo su vagoneta para llevarse mercadería, unos bañadores, que estaban a la venta.

Los planes del antisocial se vieron frustrados gracias a la rápida acción de la propietaria, las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad. El vídeo muestra la presencia de un desconocido cargando mercaderías a su vehículo, es en ese momento se ve salir corriendo a la comerciante que molesta ahuyenta al ladrón y recupera lo sustraído.

“Estaba atendiendo a un cliente y de repente escuché un pequeño ruido, casi no muy notorio, vi que un perrito pasó y me asome a la puerta. Entonces vi como un hombre se llevaba mis bañadores, salí corriendo, fue mi ira, mi coraje, empecé a gritar. El hombre me dijo cállese, yo gritaba para que salieran los vecinos”, contó la propietaria.