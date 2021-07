Comunidad Pailoncito denuncia atropellos por parte de la policía, fiscalía y gente del INRA

Existen avasallamientos en el área protegida de la Laguna Concepción.

Fuente: Prensa Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

Durante el recorrido de inspección que está realizando la Comisión de Tierras de la Asamblea Legislativa Departamental por el municipio Pailón, el poblador de la comunidad de El Cerro, Máximo Moreno Molina, comentó que evidentemente existen avasallamientos en el área protegida de la Laguna Concepción, puesto que se ha observado que están haciendo brechas, talando prácticamente todo el bosque, en lo que justamente pertenece al área protegida “todo lo que pertenece a la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Laguna Concepción lo están deshaciendo, talando los árboles de nuestra reserva, el pulmón del área protegida. Es por eso que están sucediendo los incendios en el área de la laguna, es el momento para ponerle un alto, tanto desde el Municipio de Pailón y desde la gobernación “, manifestó.

A su vez, el Cacique de la Central Indígena Chiquitana de Pailón, Antonio Ríos Montenegro, mencionó que han sido avasallados por la Comunidad Bartolina Sisa 1,2,y 3, conformado por mujeres que llegaron a Pailón y que afirman tener una solicitud previa, aproximadamente desde el 2012. Al respecto el cacique acotó, “nosotros tenemos un dominio ancestral y territorial Chiquitano Pailoneño, nosotros somos dueño desde antes, no estamos para pelearnos con el Gobierno, ni con gente que nos llega. Está bien que les den, pero que se respeten las leyes, la ley 1715 Art. 43, habla de preferencias legales, dice claramente las tierras fiscales serán dotadas a personas originarias oriundas del lugar, y los oriundos del lugar somos nosotros”.

Así mismo, algunos habitantes de la Comunidad Pailoncito, manifestaron haber sido víctimas de ciertos atropellos, indicando que les quitaron sus pertenencias, entre ellas cedulas de identidad, celulares y documentación correspondiente, así como en algunos casos recibieron amenazas, denunciando de esta manera el atropello de parte del Fiscal, comento la afectada Kathe Milovich. Al respecto agregó el comunario Yonatan Cuellar, que les mostraron una resolución de las Bartolinas Sisa, afirmando que ellas son dueñas y que ellos son los avasalladores, a raíz de aquello se apersonó la Policía a apoyar a las mujeres, “ somos bolivianos, al igual que las Bartolinas, igual que ellas queremos que se hagan respetar nuestros derechos, lo que pido es que las autoridades nos ayuden, a que nos devuelvan nuestras cedulas de identidad, las pertenencias de los comunarios y documentos de la localidad Pailoncito”, afirmó Cuellar.

La asambleísta de la provincia Velasco, Yelly Baldivieso, se refirió al trabajo que viene realizando la Comisión y señaló que esta semana están finalizando el recorrido de fiscalización de los avasallamientos y asentamientos irregulares en la Provincia Chiquitos y adelantó además, que la siguiente semana la Comisión se trasladará a la Provincia Velasco.

“Estas dos semanas de recorrido en la provincia Chiquitos, hemos podido evidenciar que existe asentamientos irregulares y también que hay avasallamientos dentro de áreas protegidas de conservación, donde no se están respetando la fauna y flora. Se ha podido verificar que hay asentamientos en áreas fiscales , donde no se le está dando prioridad a la gente del lugar , están viniendo gente del occidente que están asentándose en los lugares donde no es ideal para trabajar la tierra.

Se ha podido ver que están desmontando, que están sacando la madera, que están haciendo carbón, entonces son diferentes irregulares, que cuando nos toque dar el informe al pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, vamos a denunciarlo y hacer el informe correspondiente”, mencionó la Asambleísta representante de la provincia Velasco.