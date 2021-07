Concejala de Somos Pueblo dice que alianza con Iván Arias ya no existe y este puede perder el control del Legislativo

El tratamiento de un proyecto de ley municipal sobre la emergencia sanitaria terminó por romper la alianza entre el partido del Alcalde Iván Arias (Por un Bien Común) y el partido de Rafael Quispe (Somos Pueblo), así dio a conocer la concejala de esta última tienda política, Lourdes Chambilla.

“Nuestro Alcalde (Iván Arias) ha rayado bien la cancha, Por un Bien Común y Somos Pueblo ya no existe, yo soy la concejala de Somos Pueblo y quiero aclarar, ya me molestó que nuestro querido secretario venga, a mí no me van a obligar, ninguna de las dos bancadas va a decidir por quién voy a votar”, dijo la concejala Chambilla, lo que generó una explosión de aplausos de la bancada del MAS en plena sesión del Concejo.

En el municipio de La Paz, el MAS tiene cinco de los 11 concejales; mientras que Por un Bien Común tiene seis concejales, pero divididos en una alianza que forjaron Rafael Quispe e Iván Arias antes de las elecciones subnacionales. Ahora, esa luna de miel se acabó.

El problema ocurrió el miércoles en la sesión matutina cuando la mayoría oficialista presentó un proyecto de ley municipal de emergencia sanitaria para fiscalizar los gastos del Ejecutivo edil durante este periodo de pandemia. La mayoría quiso imponer el proyecto de ley y Chambilla decidió abstenerse del voto no sin antes dar por concluida la alianza entre los dos partidos.

El concejal Pierre Chain (MAS) ofreció una disculpa a la concejala Chambilla y su colega Roxana Pérez la invitó a sumarse a la bancada opositora para fiscalizar las acciones del alcalde paceño.

Pero no es el único problema, hace dos semanas se conoció de serios problemas al interior del Ejecutivo municipal porque se mencionó la renuncia de al menos tres personas clave del entorno del alcalde y hasta ahora no se mencionó ese punto.

Al final, el proyecto presentado por la bancada de Arias no se aprobó porque ya no tiene mayoría y Por un Bien Común trata de rearticular las alianzas para tener control del Concejo Municipal.