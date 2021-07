Concejala Maric reprocha a Arias por el manejo de su carta de renuncia y espera disculpas del Alcalde

Una nueva polémica surgió este martes en el Concejo Municipal de La Paz. La concejala de Por el Bien Común-Somos Pueblo, Yelka Maric, denunció que su carta de renuncia fue presentada en correspondencia sin su conocimiento, por lo cual la dejó sin efecto y manifestó que espera unas disculpas de parte del alcalde Iván Arias.

La renuncia de Maric se difundió en redes sociales el lunes, con selló de recepción de 5 de julio de 2021. El alcalde Arias manifestó este martes que la dimisión era acordada y que la concejala optó por seguir con sus actividades económicas privadas.

Sin embargo, Maric apareció en la sesión del Concejo de este martes, reprochando la actitud del alcalde Arias.

Ante el pleno, explicó que la semana pasada el alcalde Iván Arias puso en duda su compromiso con las funciones dentro del Concejo, después de que se abstuvo de “saltar procedimientos expresamente normados en el tratamiento de proyectos de ley” y de votar por la “suficiencia” del informe de la Secretaría de Salud, porque considera que era necesario un informe ampliado.

Relató que, como “muestra de seriedad”, el día sábado 3 de julio dejó un sobre con una carta de renuncia atemporal, sin fecha, para que el alcalde Arias la haga efectiva “tan pronto el estime por conveniente”, sin embargo, lamentó que la misiva se haya presentado sin consultarle antes.

“Qué pena y la verdad me duele profundamente que el Alcalde no haya entendido ese mensaje y que, al contrario, haya pensado en encontrar una oportunidad para alejarme del Consejo introduciendo la carta al Concejo, sin ni siquiera convocar a una reunión o llamarme por teléfono. Me he enterado como todos ustedes por las redes sociales”, dijo Maric.

La concejala recordó que, según la Ley 482 la renuncia se debe presentar de manera personal para ser válida. Negó que ella haya entregado la misiva al sistema de correspondencia edil, por lo cual deja sin efecto esa misiva.

“Voy a estar esperando las disculpas públicas del alcalde Iván Arias, disculpas que voy a recibir y voy a aceptar en aras de avanzar por el compromiso que tenemos todos de cumplir nuestro objetivo que es el bien común”, agregó.

En otra intervención ante el pleno, Maric manifestó que ha sido muy doloroso para ella enterarse cómo la carta que dejó como “voto de confianza” haya estado circulando en redes sociales.

Manifestó que también espera disculpas de parte del presidente del Concejo, Jorge Dulón, y del secretario Óscar Sogliano, porque considera que estaban informados de lo sucedido con la carta. Posteriormente, los aludidos negaron haber conocido de la presentación de la misiva.

“Es a mí a la que le corresponde perdonar al alcalde Iván Arias porque tenemos que avanzar como ciudad. Que perdone no significa que voy a olvidar, pero voy a apelar a mi inteligencia emocional para perdonar al alcalde y al secretario Óscar Sogliano y al presidente Jorge Dulón”, agregó la concejala.

Posteriormente en la sesión, y a pesar de que Maric expresó sus reparos, el resto de los concejales aprobó por unanimidad un rechazo a la “manipulación” de la renuncia de su concejala, pero también en contra de la violencia política hacia las mujeres, aprobando un voto de aplauso para las concejalas.