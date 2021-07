Conflicto de Adepcoca sigue sin solución y sector que apoya a Lluta aún no acepta acuerdo

La reunión impulsada por el Gobierno con los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (​Adepcoca) en La Paz, duró seis horas y se reinstalará este miércoles para el retorno de la mesa de negociación.

La dirección de Adepcoca que es liderado por Armin Lluta, evalúa en Villa Fátima, los alcances y decidirán si irán a las urnas en 45 días cómo se planteó en el encuentro o si se rechaza esta propuesta.

“Continuamos en estado de emergencia, aún no hemos llegado a ningún acuerdo pese a que el Gobierno dijo que es vinculante, eso es lo que ayer (el lunes) se ha querido suscribir, no hemos firmado, porque nosotros somos respetuosos de lo que define la mayoría y no podemos decidir por los más de 45 mil socios”, indicó Ronald López, secretario de Actas de Adepcoca K’alajahuira, a Unitel.

Asimismo, este sector cocalero convocó a una asamblea departamental en la sede de Adepcoca para el próximo lunes 12 de Julio.

Por su lado, el grupo liderado por Elena Flores se reúne en el mercado paralelo de la coca en La Paz, para dar a conocer el documento firmado la noche del lunes.

“Un dirigente tiene que estar amplio para tener una conversación con el enemigo, no aquel dirigente que se cierra y sigue entorpeciendo nuestro diálogo que va a venir el día de mañana (miércoles)”, manifestó Daniel Deheza, secretario de coca.

Ambos sectores coinciden en que el camino para la pacificación es una nueva elección de dirigentes, pero discrepan en la participación del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, el bloque de Lluta desconfía el papel de esta entidad, mientras que el sector de Flores abala una fiscalización y que el voto se en urnas y no por aclamación.