Conflicto del Salar: Oruro espera sanciones por los daños; Potosí ve avasallamiento y advierte que protegerá su litio

Fuente: erbol.com.bo

Los entredichos por el conflicto limítrofe por el Salar continúan. Mientras orureños se articulan en defensa del territorio y emprendieron acciones legales para que se sancione a autores de destrozos en domos turísticos, la Gobernación de Potosí insiste en que el departamento sufre avasallamiento e incluso advierte que defenderá su litio frente a otras intenciones que surjan desde Oruro.

El conflicto se reavivó por la iniciativa de Oruro de reactivar la actividad turística en la región de Salinas, donde se autorizó a una empresa establecer domos para turistas en el sector que orureños denominan como Salar de Thunupa. Autoridades potosinas reaccionaron molestas porque consideran que todo el Salar de Uyuni corresponde a su jurisdicción. La controversia se agravó el viernes con la quema de los domos en una movilización impulsada desde Potosí.

Oruro articula acciones

El gobernador de Oruro, Jhonny Vedia, en conjunto con autoridades y organizaciones del departamento, reafirmó su intención de solucionar este conflicto por la vía pacífica, aunque también indicó que se ha acudido al Ministerio Público para el proceso judicial respecto a los destrozos.

Recordó que para el viernes se había incluso mandado una carta a la Policía para tomar previsiones. Manifestó que habrá que analizar el resultado de esa solicitud.

Vedia dijo que había buscado a su par potosino para firmar un acta de paz, pero no tuvo éxito, puesto que se suscitaron “hechos vandálicos” con el destrozo de los domos. Indicó que incluso algunas personas del lado potosino llevaron gasolina en bidones.

Recalcó que Thunupa tiene toda una tradición histórica respecto al Salar y que incluso la fundación de Salinas es anterior a la de Uyuni.

El Gobernador orureño afirmó que todos los recursos naturales son de todos los bolivianos y no así de un municipio, provincia o departamento en particular.

Para encarar la defensa del territorio, Vedia anunció que se conformó una coordinadora departamental y que se está convocando al Viceministro de Autonomías para el jueves.

Además, ya se activó el mecanismo de la Fiscalía por los destrozos a la infraestructura turística.

“Ya se han emprendido las acciones correspondientes respecto al Ministerio Público para que pueda Identificar y también sancionar a los autores intelectuales y materiales de estos daños que se hicieron en este sector”, dijo Vedia, aunque fue cuestionado por periodistas orureños que le reclamaron mayores acciones.

Potosí en alerta por el litio

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, ratificó su posición de que su departamento sufre un avasallamiento desde Oruro e, incluso, alertó que habría intención sobre el litio.

“Nos están diciendo y, hemos recibido información, de que este proyecto turístico solamente fuese una cortina. Lo que Oruro o alguna gente de Oruro pretende es poder obtener beneficios económicos de nuestro Salar de Uyuni, me refiero a la Industria del litio y, en esto tenemos que ser muy claros, eso nosotros como sociedad potosina no vamos a permitir. Reitero y nos ratificamos en nuestra posición como autoridades del Gobierno Departamental: no vamos a ceder dentro nuestra jurisdicción ni un milímetro”, afirmó en conferencia de prensa.

Aseveró que el Salar de Uyuni no puede ser dividido al ser un recurso natural y que una ley menciona al mismo como parte del departamento de Potosí.

Sostuvo que el nivel central del Estado debe ser el encargado de regular las actividades del Salar de Uyuni y afirmó que en esa instancia no existe autorización para las instalaciones turísticas en controversia.

Para articular la defensa territorial, Mamani anunció que para el miércoles están convocadas instituciones potosinas con el objetivo de buscar un trabajo coordinado. También anunció que el viernes las entidades del sudoeste potosino se están convocando para tratar el tema de los domos y la industrialización de los recursos.