Conor McGregor se enfrenta a Dustin Poirier en el UFC 264: hora, TV y todo lo que hay que saber

Es la tercera vez que se enfrentan y hubo una victoria por lado, por lo que esta pelea definirá quien es el ganador de esta trilogía

Otra vez Dustin Poirier y Conor McGregor vuelven a enfrentarse en la UFC. Es el cierre de una trilogía que comenzó muchos años atrás pero que tendrá un último capítulo este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos). Son peleadores distintos a aquellos que se enfrentaron en 2014 pero muy similares a los que protagonizaron una la pelea el pasado mes de enero.

Ambos pasaron el viernes por la balanza de cara a su combate sin título y acusaron 156 libras. También el ex campeón de peso ligero Rafael dos Anjos, quien será el peleador de reserva para el evento principal.

Actualmente, el estadounidense Dustin Poirier, de 32 años, es el número uno del ranking ligero y se ha embarcado este desafío por el dinero que le representa volver a enfrentar a un McGregor al que venció por KO en el segundo round con una definición contundente el 23 de enero de 2021. Ese triunfo dejó su registro personal en 27 victorias, con 13 nocauts y 7 sumisiones. Además, fue derrotado 6 veces y su última caída fue frente a Khabib en 2019.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2021/07/UFC.mp4 Conor McGregor perdió por KO contra Dustin Poirier en enero.

Por su parte, el peleador irlandés de la misma edad, tiene cada vez más golpeado su prestigio de ex doble campeón del UFC y llega a este enfrentamiento como el menos favorito en las apuestas, algo natural después del último resultado pero principalmente porque registra solamente una victoria en los últimos cuatro años.

Aunque nadie puede negar la peligrosidad de un Conor McGregor, incluso Dustin Porier lo sabe. “Él puede pegar fuerte, con muchas de sus herramientas, pero todo se trata de posicionamiento. Mi cuerpo estaba en buena posición cuando el conectó”, explicó Poirier a ESPN al hablar de su estrategia para repeler los ataques la última vez que se cruzaron.

Lo que The Diamond tendrá que aprovechar es que The Notorious ha perdido mucha movilidad con respecto a sus inicios en las artes marciales mixtas (MMA), lo que ha derivado recientemente en la finalización más dura de su carrera. McGregor, sin embargo, está muy confiado para subirse al octágono. “Soy más peligroso que antes y no tendrá forma de como lidiar conmigo”, dijo el irlandés en la previa.

MCGREGOR VS. POIRIER 3

Cartelera estelar:

Peso ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

Peso wélter: Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Peso gallo Femenino: Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

Cartelera preliminar:

Peso wélter: Carlos Condit vs. Max Griffin

Peso wélter: Niko Price vs. Michel Pereira

Peso wélter: Sean Brady vs. Kevin Lee

Peso medio: Trevin Giles vs. Dricus Du Plessis

Peso pluma: Ryan Hall vs. Ilia Topuria

Peso mosca femenino: Jennifer Maia vs. Jessica Eye

Peso medio: Omari Akhmedov vs. Brad Tavares

Peso mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera

Peso medio: Hu Yaozong vs. Alen Amedovski

Horario de inicio de la cartelera estelar:

22:00 hora local

23:00 Argentina y Uruguay

22:00: Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela

21:00 Perú, Colombia, Ecuador y Ciudad de México

TV: ESPN 2 Sudamérica.