Continúa pendiente el juicio contra el “abogado del diablo” desde 2018

El padrastro del “abogado del diablo”, Julián Torrico, denunció que continúa pendiente el juicio a Jhasmani Torrico, quien lo obligó a firmar documentos mediante amenazas físicas y verbales en 2018.

Fuente: ATB Digital

“No sé qué está pasando, ni por qué hasta ahora la justicia no hace nada y peor aún, no sé a dónde acudir”, lamentó Julián, ya que luego de dos años y medio aún no existe acusación formal y menos una resolución conclusiva del proceso.

Ante esto la víctima pide celeridad en el caso y denuncia dilatación de este caso en la Fiscalía y los tribunales de justicia.