COR de El Alto califica de irresponsable la Entrada de la 16 de Julio

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta califica de irresponsable la autorización para la realización de la Entrada Folklórica de la zona 16 de Julio, debido a que el peligro de la pandemia que aún persiste.

“Son puntos de aglomeración masiva que van a haber ese día, en la 16 de Julio dentro de esa Entrada, por lo tanto nosotros creemos que no es responsable el haber convocado”, afirmó el dirigente obrero.

Mayta considera que en estos momentos, las autoridades, las organizaciones sociales y la propia población alteña deben priorizar el cuidado de la salud, porque en los últimos meses, cientos de personas de diferentes sectores fallecieron por el virus letal.

“A nivel personal y como COR, creemos que lo más importante es la salud en este momento, hemos perdido muchas vidas, tanto de dirigentes, tanto de los mismos alteños y alteñas, creemos que todavía no era factible que se dé esta Entrada”, expresó.

Marcelo Mayta asegura que existen otras formas de trabajar por la reactivación económica, que es lo que más pide la ciudadanía golpeada por la pandemia, no solo en el ámbito de la salud sino de su economía.

Aseguró que la decisión de llevar adelante la Entrada Folklórica no fue tomada de manera conjunta y coordinada con las organizaciones sociales, por lo que espera, no se tenga que lamentar consecuencias fatales.

“Entendemos la preocupación para reactivar la economía pero hay que buscar otros tipos de mecanismos para hacer esto en el caso del económico. Nosotros no conocemos de la decisión, no nos han preguntado a las organizaciones sociales, lo que sí podemos decirles es que hay un índice de contagios reportado cada día que esperemos no se agrave con esta determinación”, sostuvo.

ENTRADA

En pasados días, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto anunciaron la realización de la Entrada Folklórica de la zona 16 de Julio, en honor a la Virgen del Carmen, pero con algunas restricciones y medidas de bioseguridad.

La alcaldesa del municipio, Eva Copa detalló que solo podrán participar 10 fraternidades, cada una con 50 componentes, que deben mostrar sus certificados de vacunación anticovid y también someterse a pruebas de antígeno nasal.

“Hemos estado platicando con las diferentes fraternidades, estamos entrando a un acuerdo, pero habrá la entrada con 10 fraternidades, con 50 componentes, obligatoriamente deben vacunarse y realizarse pruebas, pero también ley seca para ese día”, aseveró la autoridad.

Manifestó que es necesario reactivar la economía, garantizando el trabajo en esa jornada de los músicos de las bandas, los bordadores y otros sectores. “Nosotros seguiremos los protocolos que se nos pide, todos los que van a participar deben estar vacunados y nosotros vamos a reforzar con guardias de seguridad”, acotó.

Pese a algunas críticas, el lunes por la mañana, autoridades municipales realizaron la inspección del recorrido de la Entrada Folklórica de la zona 16 de Julio a realizarse este viernes a partir de las ocho de la mañana.