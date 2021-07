Coronavirus en México: hoy se registraron 16,421 nuevos contagios y 328 muertes

Fuente: infobae.com

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta este viernes 23 de julio, se han registrado 2,726,160 casos de contagios acumulados de coronavirus (Covid-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 237,954 defunciones por la enfermedad.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 16,421 contagiados en las últimas 24 horas, así como 328 muertes.

Dicha cifra de infectados volvió a romper récord en esta “tercera ola”, pues es la más alta desde el pasado 28 de enero, cuando se registraron 18,670.

Asimismo, hay 2,129,788 personas recuperadas, 4,955,802 casos negativos y un total de 8,143,484 personas estudiadas desde el primer caso.

Según el comunicado técnico diario, al día de hoy se tienen estimados en el país 99,639 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (10 al 23 de julio del 2021).

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Puebla, Colima y Coahuila, que en su conjunto concentran el 95% de dichos casos en el país.

A man carrying his son receives the first shot of the AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine, as part of a vaccination program at rural areas in Llano de la Lima, on the outskirts of Tapachula, Mexico July 22, 2021. REUTERS/Jose Torres