Creación del Comité Cívico Regional del Chaco causa polémica en Tarija

El Comité pro Intereses del departamento afirma que esta nueva instancia no cuenta con una personería jurídica y se analizará este tema en el próximo Congreso de la Tarijeñidad.

Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, los tres municipios chaqueños, participaron activamente del proceso de conformación del Comité Cívico Regional del Gran Chaco, que tiene por objeto generar espacios de diálogo y representación del mandato “del pueblo”, para luchar por los intereses de los lugareños.

Eriko Bejarano, quien ocupaba la presidencia del Comité Cívico de Villa Montes, ahora es el titular de la nueva instancia que pretende tender lazos con el conglomerado institucional de la región autónoma y el resto del departamento.

“Nosotros vamos a gestionar la reactivación económica a nivel regional, departamental y nacional, porque hay muchos compromisos que han hecho las autoridades con las comunidades, pero no se está cumpliendo, nosotros vamos a ser un ente fiscalizador”, aseveró.

El expresidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión, ahora ocupa la vicepresidencia del Comité Regional y el titular de Caraparí, Manuel Velázques, se hizo con la Secretaría General.

Este anuncio generó la sorpresa del presidente del Comité pro Intereses del Departamento de Tarija, Marco Guaygua, quien descartó las hipótesis por posible distanciamiento.

“Estamos al borde de un Congreso (de la Tarijeñidad) donde se instalan las comisiones estatutarias, legales y seguramente se va a evaluar la decisión del Gran Chaco, , yo como presidente no he sido consultado en ningún momento, me he enterado por los medios de comunicación , no sabemos si tienen algún estatuto o personería jurídica, lo que sí hemos hablado con los comités cívicos provinciales es que ellos van a participar este 16 y 17 de julio en el magno evento”, afirmó.

Relación con el Gran Chaco

Guaygua afirmó que siempre se trató de poder incluir y coordinar con todas las provincias y hubo diálogo con los entes cívicos del Chaco.

“No hay ninguna separación, los dirigentes que conforman el Comité Cívico del Chaco tienen que ver su personería jurídica, más allá de eso tiene que haber un ente matriz y ese es el Comité pro Intereses de Tarija, pero si no van a recibir ninguna determinación del ente departamental eso sería un tema más profundo de análisis”, afirmó el directivo en contacto con el matutino “elPeriódico”.