Creemos anuncia la presentación de tres acciones jurídicas contra el cierre del caso fraude electoral

Molestia. Parlamentarios recurrirán a las instancias internacionales tras agotar las medidas dentro del país.

Fuente: Prensa Creemos

La bancada de parlamentarios de Creemos, anuncia que activarán 3 acciones jurídicas en contra del cierre del caso Fraude electoral que oficializó días atrás el Ministerio Público.

Los parlamentarios señalan que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta con las pruebas periciales respectivas y que sirve como base central para llevar adelante el proceso del fraude.

Es por ello, que el diputado Erwin Bazán, informó que esta mañana se presentó en La Paz, una acción de apersonamiento, donde se exige que los parlamentarios sean reconocidos como víctimas dentro del proceso, como representantes de la ciudadanía, la misma que en un plazo de 5 días se debe dar una resolución.

Anunció que la segunda acción jurídica que se presentará el próximo lunes, se trata de un Recurso de nulidad contra la prueba presentada por el Fiscal general, Juan Lanchipa.

La tercera medida jurídica, es la impugnación al sobreseimiento que presentó el fiscal Lanchipa, dado que dicho recurso, niega al fiscal cerrar el caso Fraude.

“El único informe vinculante para el gobierno de Bolivia debe ser el de la OEA, es el completo y está basado en todas las pruebas y la realidad de ese entonces. Nosotros no vamos a permitir que haya manipulación, los bolivianos fuimos testigos de un fraude que se cometió en el país. El informe de la OEA debe ser tomado en cuenta como prueba dentro de los procesos penal por fraude, porque es un informe con prueba pericial completo y no así el informe de un docente y universitarios que no están acreditados ni como expertos”, manifestó.

Asimismo el parlamentario de Creemos, Walthy Eguez, saludó la determinación del Comité Pro Santa Cruz de convocar a la Asamblea de la Cruceñidad para este lunes, donde se analizarán las medidas a tomar en contra de las determinaciones del Gobierno central en torno al fraude electoral y en contra de los avasallamientos y dotación de tierra ilegal de las tierras cruceña.

“Desde Creemos saludamos la acción del Comité Cívico de convocar a la Asamblea de la Cruceñidad. Es urgente y necesario, para tocar temas importantes para Santa Cruz. A nosotros nos preocupa de sobremanera lo que está sucediendo con el caso fraude. Nosotros vamos a acatar todas las acciones que se determinen”, aseguró a tiempo de sugerir la realización de un cabildo, para que la población decida cómo es que se debe actuar ante lo que está ocurriendo en el país.