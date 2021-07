Creemos pide al presidente Arce garantizar la seguridad jurídica de las tierras productivas en la Chiquitanía

Fuente: Prensa Erik Morón, senador de Creemos

Senador de Creemos Erik Morón, informó que se ha enviado una nota al presidente, Luis Arce, para que se proteja a las tierras de Beni, Tarija y Santa Cruz que están siendo avasalladas por personas desconocidas e instruya al Ministerio Público y al Ministerio de Tierras desalojar a los avasalladores.

«Hay personas que llegan en camiones, no sabemos quiénes son, pero el Ministerio Público no actúa, el Ministerio no actúa, el INRA no actúa«, denunció.

Morón informó que el Congreso de la Tierra que se realizó en la población de San Miguel de Velasco, Chiquitanía de Santa Cruz, con la participación de autoridades departamentales, municipales, productores y representantes indígenas; además de la institucionalidad cruceña para analizar como uno de sus principales temas los avasallamientos y dotación de tierras en el oriente boliviano.

“Hacerles conocer que hoy se reactivó el Tercer Congreso Agrario en el departamento de Santa Cruz. Dejar sentado claramente de que estamos sufriendo avasallamientos de tierras productivas no solo en el departamento de Santa Cruz, también en el departamento del Beni y en el departamento de Tarija; en paralelo, mientras se desarrolla el Tercer Congreso Agrario… estoy enviando una carta al señor Luis Arce Catacora para hacer conocer todos los avasallamientos que estamos viviendo en el país, urge la instrucción inmediata al Ministerio de Tierras, al INRA y al Ministerio Publico para que garanticen seguridad jurídica a todas las tierras proactivas del país, “, explicó Morón.