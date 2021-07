Crespo dice que no hay crisis en The Strongest

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

Ronald Crespo, presidente de The Strongest, aseguró ayer que no se “hizo mal uso de los recursos de la entidad, no estamos en crisis”. El dirigente llamó ayer a una conferencia de prensa para aclarar algunas versiones que en su criterio son para desestabilizar la gestión que lleva adelante.

“Tenemos problemas, pero estamos manejando los recursos de la mejor manera”, aseveró el dirigente.

Destacó que durante el tiempo que está al mando del club se pagó cerca de siete meses de salario a los jugadores, están al día y que cuenta con dinero para cumplir con las obligaciones durante unos meses más.

“Cuando se pidió el adelanto de un millón de dólares a Conmebol nos cuestionaron, pero a medida que llegaron los recursos se dispusieron en las necesidades del club, como salarios y viajes chárter. Se pagó los sueldos hasta junio y hay un remanente para trabajar en las obligaciones”, sostuvo Crespo.

Destacó que en este tiempo se solucionaron algunos procesos, cerca de ocho, e insistió en que la administración que se realiza es equilibrada.

“Cuando asumimos, vimos las obligaciones y pensamos que faltaría 1,5 millones de dólares, pero generamos recursos con sponsors y equilibramos la economía”, relató.

Crespo indicó que de acuerdo con los estatutos no está obligado a realizar una auditoría de su gestión, pero lo hace por decisión propia y que en los siguientes días saldrán los resultados y los hará conocer.

“Queremos ser campeones y necesitamos estar más unidos, no nos dejemos confundir por los comentarios, trabajamos por la institución”, indicó.